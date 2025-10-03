MasOrange, primer operador europeo en integrar una tarjeta de 800 Gbps para bandas 'C' y 'L'

MADRID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -
MasOrange se ha convertido en el primer operador europeo que incorpora en su red troncal una tarjeta de 800 gigabits por segundo (Gbps) con soporte simultáneo para las bandas 'C' y 'L', según ha informado en un comunicado.
En un contexto de crecimiento exponencial del tráfico digital, impulsado por el auge del 5G, el vídeo 4K/8K, la IA, los servicios cloud o la proliferación de centros de datos, la evolución de las redes de fibra óptica para adaptarse a las necesidades del mercado y de los clientes, se convierte en un pilar estratégico para el desarrollo tecnológico.
Con esta innovación, la red de fibra troncal de MasOrange duplica su capacidad y se consolida como una infraestructura única, más rápida y eficiente, capaz de absorber el crecimiento exponencial del tráfico de datos.
Esta mejora prepara a la compañía para ofrecer nuevos servicios de alto consumo, como inteligencia artificial, centros de datos o 5G SA, y garantiza una experiencia de usuario de máxima calidad para incrementar la satisfacción de sus clientes.
Aunque en Europa ya existen tarjetas de 800 Gbps y soluciones que combinan C+L, ningún operador había conseguido integrar ambas capacidades en una única tarjeta física dentro de una red troncal comercial. Esto convierte a MasOrange en pionero en la adopción de tecnologías ópticas de ultra alta capacidad.
"Gracias a esta evolución tecnológica, estamos preparados para habilitar nuevos servicios digitales que demandan altísimas capacidades de transmisión, como la inteligencia artificial generativa, el vídeo inmersivo o el edge computing, garantizando siempre una experiencia de cliente excelente", explica Óscar Andrés, co-responsable de los proyectos de innovación en la red de transmisión de MasOrange.