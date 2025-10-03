MasOrange, primer operador europeo en integrar una tarjeta de 800 Gbps para bandas 'C' y 'L'

Archivo - Fachada de la sede de MasOrange, a 18 de enero de 2025, en Pozuelo de Alarcón, Madrid (España). La Audiencia Nacional ha aplazado hasta el 27 de febrero el arranque del juicio por el expediente de regulación de empleo (ERE) en MasOrange ante las - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MasOrange se ha convertido en el primer operador europeo que incorpora en su red troncal una tarjeta de 800 gigabits por segundo (Gbps) con soporte simultáneo para las bandas 'C' y 'L', según ha informado en un comunicado.

En un contexto de crecimiento exponencial del tráfico digital, impulsado por el auge del 5G, el vídeo 4K/8K, la IA, los servicios cloud o la proliferación de centros de datos, la evolución de las redes de fibra óptica para adaptarse a las necesidades del mercado y de los clientes, se convierte en un pilar estratégico para el desarrollo tecnológico.

Con esta innovación, la red de fibra troncal de MasOrange duplica su capacidad y se consolida como una infraestructura única, más rápida y eficiente, capaz de absorber el crecimiento exponencial del tráfico de datos.

Esta mejora prepara a la compañía para ofrecer nuevos servicios de alto consumo, como inteligencia artificial, centros de datos o 5G SA, y garantiza una experiencia de usuario de máxima calidad para incrementar la satisfacción de sus clientes.

Aunque en Europa ya existen tarjetas de 800 Gbps y soluciones que combinan C+L, ningún operador había conseguido integrar ambas capacidades en una única tarjeta física dentro de una red troncal comercial. Esto convierte a MasOrange en pionero en la adopción de tecnologías ópticas de ultra alta capacidad.

"Gracias a esta evolución tecnológica, estamos preparados para habilitar nuevos servicios digitales que demandan altísimas capacidades de transmisión, como la inteligencia artificial generativa, el vídeo inmersivo o el edge computing, garantizando siempre una experiencia de cliente excelente", explica Óscar Andrés, co-responsable de los proyectos de innovación en la red de transmisión de MasOrange.