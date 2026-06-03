MasOrange refuerza su red para optimizar la conectividad y la seguridad durante la visita del Papa

Archivo - Fachada de la sede de MasOrange, en Pozuelo de Alarcón, Madrid (España) - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

MasOrange ha reforzado su red y desplegado las capacidades del '5G Advanced' con el objetivo de optimizar la conectividad y la seguridad durante la visita del Papa León XIV a España, que tendrá lugar entre los días 6 y 12 de junio.

La teleco ha desplegado un dispositivo técnico y humano "sin precedentes" para garantizar la conectividad más robusta, optimizar la experiencia de sus clientes, y reforzar la seguridad en los actos multitudinarios que marcarán el viaje apostólico, ha detallado en un comunicado este miércoles.

Entre las acciones que MasOrange desplegará en esos días, destaca la utilización de la conectividad de la tecnología '5G Advanced', con el fin de reforzar la seguridad durante las grandes concentraciones previstas.

DETECCIÓN DE DRONES Y CONTEO DE ASISTENTES

Concretamente, en el marco de esta visita y soportado sobre esta tecnología, el operador llevará a cabo un piloto con el Ayuntamiento de Barcelona que incluirá funcionalidades de detección de drones y conteo de asistentes, poniendo estos datos a disposición de las autoridades a través de una plataforma en la nube con acceso en tiempo real.

Gracias a la capacidad 'Sensing' que habilita '5G Advanced', el sistema analiza cómo objetos en movimiento (por ejemplo, los drones) alteran la propagación de la señal 5G y, mediante el uso de modelos de inteligencia artificial (IA), es capaz de detectarlos, localizarlos y clasificarlos con precisión.

Este despliegue se apoyará en la instalación de sensores inteligentes, capaces de recopilar y procesar la información procedente de las reflexiones de la señal 5G para ofrecer estas capacidades de monitorización avanzada. El viaje del Pontífice comenzará en Madrid (6-9 de junio), continuará en Barcelona (9-11 junio) y finalizará en Las Palmas de Gran Canaria (11 junio) y Santa Cruz de Tenerife (12 de junio).

MEJORAS ESPECÍFICAS DE COBERTURA 4G Y 5G EN TODOS LOS ESPACIOS CLAVE

Con el fin de preparar su red, la compañía implementará mejoras específicas de cobertura 4G y 5G en todos los espacios clave de la agenda del Santo Padre, garantizando que los asistentes y los equipos de organización puedan comunicarse sin interrupciones.

En concreto, en Madrid se movilizarán seis unidades móviles adicionales, al tiempo que se reforzará la conectividad con 'small cells' o nodos de baja potencia que permiten reforzar la cobertura y absorber picos de tráfico en zonas de alta afluencia. Barcelona contará con dos unidades móviles adicionales, así como un refuerzo de la conectividad con 'small cells'.

De su lado, Las Palmas de Gran Canaria tendrá refuerzos de cobertura y capacidad de red en el Estadio de Gran Canaria, mientras que para Santa Cruz de Tenerife se movilizará una unidad móvil adicional y ampliará la red de fibra en el puerto. Asimismo, MasOrange complementará estas acciones proporcionando conexiones de móvil y fibra a los equipos de voluntariado que colaborarán durante la visita, como la donación de 14.000 eSIM 5G para el personal de organización en Madrid.

Además de este refuerzo general de la red, la firma, a través de su marca Orange, ofrece también la posibilidad de contratar adicionalmente '5G Fast Track'.

"Este es el primer servicio en España diseñado para garantizar un extra de conexión en momentos de máxima concentración de personas en un espacio limitado, como los actos organizados con motivo de la próxima visita papal", ha explicado, señalando que Orange ha desarrollado esta propuesta "flexible y complementaria a la red habitual, para cubrir necesidades reales y muy concretas detectadas durante grandes eventos".