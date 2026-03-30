Matrix Renewables y EDF colaborarán en un proyecto de almacenamiento de baterías de 500 MW en Escocia

Archivo - Matrix Renewables desarrollará un proyecto de almacenamiento con baterías con Tesla en el Reino Unido - MATRIX RENEWABLES - Archivo

MADRID 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Matrix Renewables, la compañía de energías renovables respaldada por la plataforma de inversión TPG, ha firmado un acuerdo a largo plazo con la empresa EDF para la optimización de un sistema de almacenamiento con baterías de 500 megavatios (MW) que actualmente se encuentra en construcción en Eccles (Edimburgo, Escocia).

Según ha informado este lunes Matrix en un comunicado, en el marco de este acuerdo, EDF prestará servicios de acceso al mercado y optimizará la operación de las baterías en los mercados energéticos del Reino Unido una vez que el activo entre en funcionamiento.

Está previsto que el proyecto inicie su operación comercial en el verano de 2027 y será el primer proyecto independiente de almacenamiento con baterías de Matrix Renewables en Reino Unido, así como "uno de los mayores conectados al sistema eléctrico británico", según ha destacado la empresa.

La compañía ha subrayado que la instalación se ubica estratégicamente a lo largo de los principales corredores energéticos de transmisión entre Escocia e Inglaterra y desempeñará "un papel clave en el refuerzo de la red y en la facilitación del flujo eficiente de electricidad a través del sistema".

Asimismo, al almacenar el exceso de energía procedente de fuentes renovables y liberarla durante los períodos de alta demanda, el proyecto contribuirá a una mayor integración de energías renovables en el sistema eléctrico del Reino Unido, ha añadido Matrix Renewables.

Este proyecto forma parte de la estrategia de Matrix Renewables para expandir su cartera de almacenamiento con baterías y apoyar la transición del Reino Unido hacia un sistema energético más limpio y flexible, apoyando directamente el objetivo de Net Zero 2050 y el compromiso de Clean Power 2035.

"Estamos muy orgullosos de liderar uno de los mayores proyectos de almacenamiento con baterías del Reino Unido y de contar con EDF para su optimización comercial. El almacenamiento energético desempeñará un papel fundamental para permitir e impulsar el crecimiento continuo de las energías renovables, mientras refuerza la red y la flexibilidad del sistema eléctrico", ha destacado Chris Matthews, director comercial de Matrix Renewables.

Por su parte, Stuart Fenner, director comercial de servicios empresariales y mayoristas de EDF, ha asegurado que "cumplir con la misión de EDF de construir una 'Gran Bretaña Eléctrica' depende de contar con activos flexibles capaces de responder de forma inmediata a las necesidades del sistema. "Este proyecto aportará precisamente esa capacidad", ha agregado.

El proyecto de Eccles ha cumplido todas las condiciones de planificación y ya cuenta con las autorizaciones requeridas, lo que permite que su construcción avance según lo previsto.