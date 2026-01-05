La matriz de Foxconn logró una facturación récord en 2025 gracias a la demanda relacionada con la IA

Archivo - Logo de Foxconn. - FOXCONN - Archivo

MADRID 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Hon Hai Precision Industry, matriz de Foxconn Technology Group, la compañía taiwanesa responsable de ensamblar gran parte de los iPhone que se venden en todo el mundo, así como servidores para Nvidia, alcanzó en 2025 una cifra de negocio récord de 8,1 billones de dólares taiwaneses (219.830 millones de euros), lo que representa un avance interanual del 18,1%.

Según los datos publicados este lunes por la compañía, la fuerte demanda de productos de IA impulsó un sólido crecimiento de los ingresos en productos de nube y redes, mientras que el área de componentes también mostró un fuerte crecimiento interanual.

De su lado, la categoría de productos informáticos se mantuvo estable, así como la de electrónica de consumo inteligente como consecuencia del impacto del tipo de cambio.

Asimismo, en el último trimestre de 2025 la facturación fue de 2,6 billones de dólares taiwaneses (70.650 millones de euros), un 26% más que en el tercer trimestre y un 22% por encima del dato del mismo periodo de 2024, estableciendo un nuevo récord trimestral para la empresa.

Sólo en el mes de diciembre, la cifra de negocio de la compañía alcanzó un récord mensual de 862.861 millones de dólares taiwaneses (23.447 millones de euros), un 2,2% más que en noviembre y un 31,8% más que un año antes.

"Los ingresos del cuarto trimestre de 2025 alcanzaron un sólido crecimiento intertrimestral e interanual, superando nuestras expectativas de crecimiento significativo y generando una base alta para el primer trimestre", destacó la empresa.

De cara al primer trimestre de 2026, si bien la multinacional advierte de que sus operaciones TIC entrarán en la habitual temporada baja, debido al continuo aumento en los envíos de 'racks' de IA, incluso en comparación con la base alta del cuarto trimestre de 2025, confía en que la estacionalidad del trimestre "se sitúe cerca del límite superior del rango de los últimos cinco años".