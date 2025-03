El mayor 'think tank' alimentario de Europa cita en Madrid a líderes para transformar el sistema alimentario

The Food Changemakers

MADRID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Madrid acogerá el próximo 7 de abril la nueva reunión del mayor 'think tank' alimentario de Europa, The Food Changemakers, fundado por la organización española KM ZERO Food Innovation Hub que reunirá a líderes globales para transformar el sistema alimentario, según informa en un comunicado.

En concreto, más de 60 consejeros delegados, fundadores y directivos de compañías alimentarias como Unilever, PepsiCo, Kellanova, General Mills, Givaudan o Kerry Group formarán parte de este 'think tank' junto a científicos, representantes de fondos de inversión y de entidades públicas y otros especialistas del sector agroalimentario

La reunión, que ha duplicado su tamaño apenas un año después de su creación en el marco del foro de innovación alimentaria 'ftalks Food Summit'24', supondrá la unión de más de 100 voces líderes de todos los sectores de la cadena alimentaria.

El objetivo de esta sesión será exponer los recientes cambios en materia de relaciones internacionales y política exterior, analizando su impacto en las cadenas de suministro, el comercio y el sector alimentario.

Entre las personalidades que formarán parte de esta iniciativa destaca Sam Kass, ex chef de la Casa Blanca y asesor principal de políticas de nutrición de la administración Obama; Dorothy Shaver, directora global de sostenibilidad de Unilever; Julia Collins, fundadora y CEO de Planet FWD; Jack Bobo, director ejecutivo del Rothman Family Institute for Food Studies de la Universidad de California (UCLA); Ferrán Adriá, reconocido chef padrino y mentor del Madrid Culinary Campus o Daniel Ramón, Premio Nacional de Investigación y profesor de Tecnología de los Alimentos en la universidad CEU.

Además, en este encuentro se entregarán los premios 'The Food Changemakers 2025', que reconocerán a las figuras más relevantes en el ámbito nacional e internacional para el futuro de la alimentación.