La mayoría de los fitosanitarios utilizados por agricultores españoles son fungicidas y bactericidas

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MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los fungicidas y bactericidas son los productos fitosanitarios más utilizados por los agricultores españoles (54% del total), seguidos de herbicidas, desbrozadores y musguicidas (27%) y de insecticidas y acaricidas (17%), según los datos de la encuesta publicada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a la campaña agrícola de 2024, comprendida entre el 1 de octubre de 2023 y el 30 de septiembre de 2024.

En concreto, esta encuesta recoge la superficie tratada y las cantidades de sustancias activas aplicadas a 19 cultivos (10 más que en la edición anterior).

En la edición de este año, se han analizado las modalidades de producción de en secano y regadío (trigo, cebada, resto cereales, leguminosas, remolacha, algodón, girasol, colza, frutos secos, viñedo y olivar), en regadío (maíz, arroz y tabaco), hortalizas en invernadero y al aire libre, mientras que sin diferenciar modalidad (cítricos, frutales, patatas, prados, pastos y forrajeras).

De esta forma, la publicación presenta como variables principales la superficie básica tratada (área tratada al menos una vez), la superficie cultivada tratada (considerando el número de aplicaciones), la cantidad total aplicada de cada sustancia activa, el número medio de aplicaciones (relación entre superficie tratada y básica) y la dosis media aplicada por unidad de superficie básica.