McDonald's crea el consejo asesor de +Campo para seguir apoyando el desarrollo sostenible agrario

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

McDonald's España ha presentado la formación del consejo asesor de +Campo con el que seguirá impulsando un sector agrario más sostenible, competitivo e igualitario, según informa en un comunicado.

En concreto, este consejo asesor de alto nivel está formado por la ex directora general de Alimentación y Agricultura del Gobierno de España y ex eurodiputada, Pilar Ayuso; Manuel Láinez, director de la Fundación Grupo Cajamar y ex director general del INIA; Juan Ignacio de Antonio Senovilla, presidente de la Alianza por una Agricultura Sostenible (Alas); Margarita Rico, ingeniera agrícola y profesora e investigadora de la Universidad de Valladolid; Fernando Moraleda, ex secretario general de Agricultura, y Alfonso Cobaleda, productor de carne de vacuno y propietario de la finca El Campete, que provee a McDonald's.

El objetivo de este grupo experto de trabajo es asesorar a la compañía para seguir contribuyendo al desarrollo sostenible del sector primario junto a sus proveedores.

La directora corporativa de McDonald's España y presidenta del consejo asesor, Paloma Cabral, ha destacado la importancia de esta iniciativa. "El consejo asesor de +Campo es un pilar fundamental en nuestro compromiso continuo con el campo español dentro de nuestro Proyecto Big Good. Contamos con los mejores expertos para trabajar juntos por el crecimiento y desarrollo sostenible del sector agrario", ha subrayado.

De esta forma, la multinacional continúa trabajando por la sostenibilidad con una nueva iniciativa dentro del Proyecto Big Good. Así a través de +Campo, la marca impulsa su apoyo al campo español tras presentar el pasado año el primer libro blanco 'Primero el sector primario'.