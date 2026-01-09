Meliá anuncia la apertura de un nuevo hotel de cinco estrellas en Sentul (Indonesia) - MHI

MADRID 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Meliá Hotels International ha anunciado la firma del nuevo Meliá Sentul Resort & Convention Center, un establecimiento de cinco estrellas ubicado en la región de Bogor, en Java Occidental (Indonesia).

Con esta operación, la hotelera española suma su séptimo activo en el país asiático y el primero en el enclave estratégico de Sentul.

El complejo será operado bajo la marca Meliá Hotels & Resorts y surge de la colaboración con Saraswanti Group, socios estratégicos con los que la compañía ya gestiona el INNSiDE by Meliá Yogyakarta. Según ha informado la empresa, el proyecto refuerza su estrategia de expansión en el Sudeste Asiático.

El nuevo establecimiento contará con un centro de convenciones orientado al segmento de negocios y eventos (MICE). Las instalaciones incluyen un gran salón de 1.160 metros cuadrados y 15 salas de reuniones adicionales que suman otros 1.640 metros cuadrados, posicionándose como uno de los principales núcleos para congresos y encuentros corporativos de la zona.

En cuanto a la oferta de ocio y servicios, el hotel dispondrá de un restaurante de cocina internacional, un rooftop bar, piscina exterior, gimnasio, spa y un club infantil.

Sentul se sitúa a una hora por carretera de la capital, Yakarta, y se ha consolidado como un destino de escapada y negocios gracias a infraestructuras como el Sentul International Convention Center (SICC) y el Sentul International Circuit.

El director general de Meliá para Asia Pacífico, Ignacio Martín, ha señalado que Sentul representa un "hito importante" en la expansión de la cadena debido al "enorme potencial" de la región, donde confluyen el desarrollo moderno y el entorno natural.

Por su parte, desde el Grupo Saraswanti, su director ejecutivo, Noegroho Hari Hardono, ha destacado que la alianza con Meliá permite desarrollar proyectos alineados con estándares internacionales y generar valor a largo plazo en el sector inmobiliario indonesio.