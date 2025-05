Meliá prevé acelerar su crecimiento con más aperturas y expansión en el lujo

MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente y consejero delegado de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer, presentó este jueves ante la Junta General de Accionistas un balance muy positivo del ejercicio 2024, destacando la superación de los niveles prepandemia en nivel de beneficios y ventas, así como una mejora operativa y financiera que permitirá a la compañía acelerar su crecimiento en los próximos años.

La cadena hotelera prevé firmar 30 nuevos hoteles y abrir otros 25 durante 2025, y mantiene una sólida evolución en reservas sin señales de desaceleración.

Además, la Junta aprobó la distribución de un dividendo bruto de 0,1436 euros por acción, que se hará efectivo el 9 de julio, así como la reelección de varios consejeros y la implantación de un nuevo plan de retribución a largo plazo.

Escarrer hizo un balance muy positivo del negocio de la hotelera durante el pasado año, en el que el beneficio y las ventas superaron los nivles previos a la pandemia. "El turismo se ha recuperado en todo el mundo y Meliá ha sabido capitalizarlo", explicó.

Una línea que se prevé mantener en este ejercicio, en el que se siguen sin apreciar indicios de desaceleración en las reservas. Según destacó en su intervención la cadena hotelera prevé firmar 30 nuevos hoteles y abrir otros 25 a lo largo de este año.

Un patrón de comportamiento que, según Escarrer, se va a mantener para este ejercicio. "Seguimos sin apreciar indicios de desaceleración en las reservas de 2025", recalcó en su intervención.

Escarrer destacó la apuesta de la compañía por el lujo a través de la reforma de activos. "Se han invertido 400 millones de euros en los dos últimos años para reformar 40 hoteles y posicionarlos en el segmento del lujo y contar con una cartera renovada y hoteles de mayor valor", recalcó Escarrer.

APROBAR LA DISTRIBUCION DE DIVIDENDO.

Horas antes de presentar al mercado sus resultados correspondientes al primer trimestre se celebró la junta de accionistas de la hotelera mallorquina un quorum superior al 80% y obteniendo amplias mayorías favorables en todos los puntos sometidos a votación de los accionistas entre ellos la aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2024.

Además, se aprobó la distribución de un dividendo con cargo a reservas voluntarias, por importe de 0,1436 euro brutos por cada acción de la sociedad, siendo la suma 31.644.450 euros, que se hará efectivo el dia 9 de julio de 2025.

En cuanto a los nombramientos, la Junta acordó la reelección como Consejera Independiente de Carina Szpilka, ratificar y reelegir como consejera externa dominical, a María Mercedes Escarrer Jaume, y ratificar y reelegir, como consejero externo independiente, a Cristobal Valdés.

Por último, entre otros acuerdos, se aprobó un sistema de retribución a largo plazo (ejercicios 2025 a 2027) para el consejero ejecutivo, la alta dirección y otros profesionales de la Compañía y su Grupo, referenciado, entre otros parámetros, al valor de cotización de la acción.

En la primera Junta General celebrada tras el fallecimiento del Presidente Fundador, Gabriel Escarrer Juliá, Meliá Hotels International rindió un emotivo homenaje a su figura. Durante la sesión, el presidente y consejero delegado, Gabriel Escarrer Jaume, presentó un balance del ejercicio 2024, destacando el sólido cumplimiento de los compromisos adquiridos el año anterior, entre ellos el incremento del RevPAR en un 10,7%, el aumento de los ingresos hasta 2.013 millones de euros (+4,4%) y un Ebitda de 533,6 millones, superando las previsiones.

La compañía también logró reducir su deuda financiera neta en casi un tercio (-391 millones de euros), impulsada por una fuerte generación de caja y operaciones de rotación de activos. Asimismo, experimentó avances notables en distribución, con un crecimiento del 19% y 21% en sus canales directos melia.com y MeliaPro.com, respectivamente, que ya representan la mitad de la venta centralizada.

Meliá recuperó además el margen de Ebitda prepandemia (26,5%) y mejoró su índice de satisfaccion y recomendación hasta 59 puntos (seis más que el año anterior y por encima de la media de la industria).

FUERTE EXPANSIÓN CUALITATIVA.

Meliá impulsó en 2024 una expansión cualitativa con 34 nuevas firmas y 19 aperturas, sumando más de 8.000 habitaciones bajo modelos asset-light, enfocándose tanto en mercados emergentes como Albania, Malta o Arabia Saudí, como en destinos consolidados del Sudeste Asiático y el Caribe.

La compañía reforzó su posicionamiento en el segmento premium y de lujo, con un 64% de sus hoteles operativos pertenecientes a estas categorías y un 78% de nuevos proyectos dentro de esta línea. Marcas innovadoras como Innside by Meliá, The Meliá Collection y Paradisus by Meliá han tenido una gran acogida, consolidando su presencia global. Como resultado, el valor de los activos en propiedad se incrementó un 13,88%, alcanzando los 5.285 millones de euros.

Durante su intervención ante la Junta General de Accionistas, el presidente de Meliá, Gabriel Escarrer Jaume, destacó las principales "palancas de competitividad futura" en las que la compañía se apoya para seguir construyendo un modelo de negocio más rentable, resiliente y preparado para los retos del sector.

Entre ellas, subrayó la evolución hacia un modelo más gestor, diversificado y 'asset-right', que permite a Meliá maximizar su capacidad de crecimiento al tiempo que mejora los márgenes operativos, gracias a una mayor flexibilidad financiera y operativa.

Asimismo, Escarrer puso en valor la transformación de la estructura de ingresos de la compañía, con un RevPAR más cualitativo "derivado de su enfoque hacia segmentos de mayor valor añadido y de la creciente importancia de las experiencias dentro de la oferta hotelera". Esta estrategia se ve potenciada por la personalización en los canales de venta directa, que fortalecen la relación con el cliente y optimizan la rentabilidad.

Por último, remarcó que el modelo de expansión estratégica de Meliá no solo favorece el incremento de ingresos, sino que también permite alcanzar mayores eficiencias de escala, consolidando su posición competitiva en el mercado global.