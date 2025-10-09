Mercadona, Estrella Galicia, El Corte Inglés, Zara y Nescafé, entre las marcas favoritas en España

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Mercadona, Estrella Galicia, El Corte Inglés, Zara y Nescafé se sitúan entre las marcas favoritas en España, según los datos de 'Top Marcas' en España, realizado por Accumin Intelligence.

En concreto, Estrella Galicia se consolida como la marca de cerveza favorita en España, ampliando su presencia en el mapa al ser la referencia también en Melilla, seguida por Mahou y Alhambra, que completan el podio, mientras que respecto al café, Nescafé lidera en más de la mitad del territorio nacional, gracias a su oferta diversificada y fuerte presencia en el canal retail, seguida por Marcilla y Saimaza, que consolidan su posicionamiento con propuestas orientadas a la sostenibilidad y la conexión emocional con el consumidor.

Por su parte, Mercadona vuelve a ser la marca preferida de supermercado, seguida por Lidl y Carrefour. La enseña de Juan Roig, a pesar de no contar con el mayor número de establecimientos en ninguna región, pero su reconocimiento y confianza la mantienen a la cabeza en prácticamente todo el país.

En moda, Zara reafirma su posición como marca preferida. Le siguen Levi's y Ralph Lauren, que continúan ampliando su influencia y destacan en la Comunidad Valenciana o Melilla. En esta edición, se incluye la categoría de ropa deportiva, donde Adidas y Nike se disputan el liderazgo regional. Adidas destaca en comunidades como Cataluña y Galicia, mientras que Nike sobresale en Madrid, Andalucía y varias regiones del norte. Esta categoría refleja un cambio en los hábitos de consumo vinculados al bienestar, la comodidad y el estilo de vida activo.

El Corte Inglés repite como la marca que genera mayor confianza entre los españoles, seguida de Amazon, que gana peso en varias regiones, y Estrella Galicia, que entra por primera vez en el podio nacional de confianza gracias a su arraigo local y estrategia de marca consistente.

En el apartado tecnológico, Apple mantiene su hegemonía en la mayoría de comunidades autónomas, mientras Samsung sigue consolidando su presencia como una opción versátil y competitiva, destacando en regiones con fuerte penetración en electrónica de consumo.