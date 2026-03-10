Mercadona implementará un nuevo modelo de tienda con más espacio para frescos e inversión de 3.700 millones

El nuevo formato llegará a 59 establecimientos este año con más espacio para frescos y un obrador central

VALÈNCIA, 10 Mar.

El presidente de Mercadona, Juan Roig, ha explicado que la compañía prevé implantar un nuevo modelo de tienda "por procesos" denominado 'Tienda 9' con más espacio para frescos y con el que pretende hacer la compra "más ágil y sencilla".

Este nuevo modelo está en marcha actualmente en un establecimiento y la previsión es que llegue a 59 tiendas en 2026. Este proceso conllevará una inversión de 3.700 millones de euros.

Así lo ha detallado durante la rueda de prensa de presentación de resultados de la compañía que se ha celebrado este martes en el centro de coinnovación 'Jarrods' de la empresa en el polígono de Fuente del Jarro (Valencia).

Entre las principales novedades de la 'Tienda 9' está la optimización de los procesos de corte, cocción y encasado unificados en una zona de Obrador Central.

