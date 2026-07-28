Merlin gana 180 millones hasta junio, un 8% más, y eleva previsiones para 2026

Archivo - Centro de datos de Merlin - JOEL MESAS/MERLIN - Archivo

MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Merlin Properties obtuvo un beneficio recurrente de 180 millones de euros en los primeros seis meses de 2026, lo que supone un alza del 8% respecto al mismo periodo del año anterior, impulsado por el incremento de las rentas que obtiene de sus centros de datos.

El beneficio neto contable fue de 579 millones de euros, un 13% más, e incluye, entre otros elementos, el efecto positivo de la revalorización de activos, que avanzaron un 3,7%, hasta los 13.508 millones de euros de valor conjunto de todos sus inmuebles.

Esta cartera se vio impulsada principalmente por el negocio de 'data centers', responsable de aproximadamente el 80% de la creación de valor durante el semestre, según explica la compañía con motivo de sus últimos resultados financieros.

Los ingresos procedentes de las rentas de todos sus activos de oficinas, logísticos, centros comerciales y centros de datos aumentaron un 10%, hasta los 292 millones de euros, con un resultado bruto de explotación (Ebitda) de 229 millones, un 11,7% superior al del año pasado.

El nivel de endeudamiento (LTV o proporción de la deuda respecto al valor de los activos) se sitúa en el 24,5%, frente al 28,9% registrado al cierre de 2025, tras la ampliación de capital realizada en marzo para financiar la fase III del plan de centros de datos. La posición de liquidez alcanza los 2.571 millones de euros y el vencimiento medio de la deuda se sitúa en 4 años.

Con todo ello, la socimi cotizada en el Ibex 35 ha decidido aumentar en un 4% su previsión de beneficio recurrente para el conjunto del ejercicio 2026, hasta los 340 millones de euros, frente a los 327 millones que esperaba alcanzar con anterioridad.

OCUPACIÓN DE OFICINAS AL 93,6%

Por negocios, las oficinas registraron un crecimiento de las rentas comparables del 2,4% y del 1,7% en las renovaciones de contratos. La ocupación se mantuvo en el 93,6% y la contratación llegó a los 85.540 metros cuadrados durante el semestre.

En sus naves logísticas las rentas aumentaron un 1,2%, aunque en las renovaciones avanzaron un 3,9%. La ocupación se situó en el 95%, afectada principalmente por movimientos puntuales de inquilinos en Sevilla ZAL.

En cuanto a los centros comerciales, las rentas subieron un 6,4%, después de que las ventas de los comercios se impulsasen un 8,4% y la afluencia de visitantes un 1,9%. La tasa de esfuerzo (proporción de los ingresos que destinan los comercios al alquiler del local) se limitó al 10,8% y la ocupación es del 96,9%.

Por último, de los centros de datos la compañía espera ingresar 68 millones de euros en 2026 por su alquiler, al tiempo que sigue avanzando en la construcción y comercialización del resto de fases en ejecución.