Merlin Properties multiplica por más de dos su beneficio hasta septiembre tras ganar 583,1 millones

Archivo - El consejero delegado y vicepresidente del grupo inmobiliario Merlin Properties, Ismael Clemente, interviene durante el foro de Bloomberg "Futuro de las Finanzas: Perspectivas Económicas de España 2025", a 8 de octubre de 2025, en Madrid (España - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Merlin Properties obtuvo un beneficio neto atribuido de 583,1 millones de euros en los primeros nueve meses del año, lo que supone multiplicar por más de dos (+158,8%) las ganancias registradas en el mismo periodo de 2024, según ha informado este viernes en un comunicado.

Entre enero y septiembre de 2025, el beneficio operativo de la socimi dedicada a centros comerciales, logística, oficinas y centros de datos creció un 6,4%, hasta superar los 245 millones millones de euros.

Por su parte, los ingresos totales aumentaron un 7,7%, hasta los 413 millones de euros --incluyendo rentas brutas de 398,1 millones de euros--.

Durante el periodo, se mantuvo un "excelente rendimiento operativo", tal y como ha celebrado la empresa, acompañado de un sólido crecimiento en las rentas comparables ('like-for-like') del 3,4% respecto a los tres primeros trimestres de 2024, y una ocupación que continúa en niveles muy altos, alcanzando el 95,5%.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) alcanzó los 308,4 millones de euros, cifra un 7,4% superior a la contabilizada entre enero y septiembre del año pasado.

Con todo, el nivel de endeudamiento ('LTV') es del 28,6%, con una posición de liquidez de euro 2.157 millones y vencimiento medio de la deuda de 4,6 años.

La socimi ha asegurado que no existen más repagos de deuda hasta noviembre de 2026 y el 100% es a tipo fijo.

El consejo de administración de Merlin Properties ha acordado la distribución de un dividendo, a cuenta de los beneficios del ejercicio 2025, por un importe fijo de 0,2 euros brutos por acción el próximo 10 de diciembre.