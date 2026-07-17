Meta negocia un acuerdo para propocionar capacidad de procesamiento a Anthropic por 8.750 millones

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MADRID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Meta y Anthropic están en negociaciones para cerrar un acuerdo por valor de 10.000 millones de dólares (8.750 millones de euros) por el que el gigante tecnológico alquilará capacidad de procesamiento de sus centros de datos a la 'startup' de IA por un periodo de al menos dos años, según informa el diario 'The New York Times'.

Las conversaciones llevan en marcha varios meses y, aunque todavía se desconocen los términos del acuerdo, en principio, Anthropic pagaría a Meta cuota mensuales por este servicio durante dos años, según tres fuentes conocedoras del asunto citadas por dicho diario.

El acuerdo seguiría la línea de negocio desvelada recientemente con la que Meta aspira a vender el excedente de potencia de computación a clientes externos para incrementar sus ingresos.

Igualmente, pone de manifiesto la necesidad de las empresas de inteligencia artificial de capacidad de procesamiento para acelerar su tecnología, al tiempo que las grandes tecnológicas continúan construyendo infraestructura de IA y centros de datos.

Anthropic ya cerró en mayo una alianza con SpaceX por la que obtuvo acceso a toda la capacidad de procesamiento del centro de datos Colossus 1 de la compañía de Elon Musk, adquiriendo una capacidad adicional de 300 megavatios (MW) e incrementando los servicios para los usuarios de Claude Pro y Claude Max.

Igualmente, se suma a otras alcanzadas por Anthropic en los últimos meses para el desarrollo de la computación con otras compañías tecnológicas como Amazon, Google o Nvidia y Microsoft, con las que cerró en abril un acuerdo de 30.000 millones de dólares (25.530 millones de euros) en capacidad de Azure --plataforma de computación en la nube de Microsoft--.