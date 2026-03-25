Metrovacesa votará en junta el pago de 136 millones en dividendos y un plan de incentivos para sus directivos

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

Metrovacesa someterá a la aprobación de su junta general de accionistas, que tendrá lugar previsiblemente el próximo 28 de abril en primera convocatoria, el reparto de 136,5 millones de euros en dividendos, así como un nuevo plan de incentivos a largo plazo para directivos, incluido su consejero delegado (CEO), Jorge Pérez de Leza.

Según consta en el orden el día de la junta remitida este miércoles por la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la junta votará la distribución entre los accionistas de un dividendo con cargo a reservas de libre disposición (prima de emisión) de 0,90 euros por acción, lo que implica un importe total aproximado de 136,5 millones de euros.

El pago de este dividendo, superior al que se abonó en mayo de 2025 (0,46 euros) y que equivale a un 8,2% de rentabilidad sobre la cotización actual, se producirá en torno al próximo 22 de mayo y, tras su abono, el patrimonio neto de Metrovacesa continuará siendo superior a su capital social.

En todo el año 2025, entre mayo y diciembre, la compañía abonó 1,58 euros por acción (un total de 240 millones de euros), que supuso una rentabilidad por dividendo del 17%.

Sumando este nuevo pago, Metrovacesa habrá repartido un total de 1.001 millones de euros desde su salida a Bolsa en 2018.

Según informaron a Europa Press en fuentes del mercado, este nuevo dividendo confirma a Metrovacesa como una de las empresas con mayor rentabilidad por dividendo de la Bolsa española.

La compañía inmobiliaria ha destacado que cuenta con suficiente liquidez para el reparto de este dividendo, teniendo en cuenta la caja operativa generada por la sociedad durante el ejercicio, proveniente de sus actividades de promoción y venta de suelo.

La junta también abordará la reelección como consejeros, por un periodo de cuatro años, de Ignacio Moreno, Azucena Viñuela, Carlos Manzano, Cesáreo Rey-Baltar, Ana Bolado y Jorge Pérez de Leza, actual consejero delegado de la compañía.

Se someterá además a aprobación de los accionistas las cuentas de la sociedad del ejercicio 2025, le reelección de PriceWaterHouseCoopers como auditor para el año 2026 y la política de remuneraciones de los consejeros para el periodo 2027-2029 que, de aprobarse, entrará en vigor el 1 de enero del próximo año.

PLAN DE INCENTIVOS A LARGO PLAZO

La junta de accionistas de la promotora inmobiliaria abordará asimismo la aprobación de un plan de incentivos a largo plazo, que incluye la entrega de acciones, dirigido a los miembros del equipo directivo de Metrovacesa, incluido su CEO.

El consejo de administración de la compañía considera "adecuado y necesario" mantener un régimen de incentivos a largo plazo que sea "atractivo y competitivo", una vez que se consume el anterior plan, que fue aprobado por la junta general para el periodo 2024 a 2026.

Metrovacesa asegura que el plan de incentivos para el periodo 2027-2029 es continuista con respecto a los aprobados con anterioridad, dado que han servido con efectividad "como herramienta de motivación y retención del equipo directivo, incluido el consejero delegado, y para la consecución de los objetivos estratégicos de la sociedad y sus accionistas".

Este plan permitirá a sus beneficiarios percibir, transcurrido un determinado periodo de tiempo, un incentivo liquidable en acciones de Metrovacesa y en metálico, siempre que se cumplan los requisitos a los que se vincula su percepción.

Dicho plan se instrumentará a través de la concesión a los beneficiarios, a título gratuito, en los años 2027, 2028 y 2029, de un determinado incentivo inicial 'target', el cual, transcurrido un periodo de tiempo determinado, condicionado a la permanencia de los beneficiarios en la sociedad y en función del grado de cumplimiento de los objetivos a los que se vincula, daría derecho a percibir un importe en metálico y un número de acciones de Metrovacesa.

Hasta el momento en que se lleve a cabo la entrega de las acciones de Metrovacesa, el plan no atribuye a los beneficiarios la condición de accionistas.

Constará de tres ciclos independientes entre sí y contará con tres fechas de concesión del incentivo 'target', cada una de las cuales tendrá lugar en los años 2027, 2028 y 2029, respectivamente.

El incentivo 'target' para el consejero delegado para cada ciclo del plan se fija en un importe equivalente a un 100% de su retribución fija en la fecha de inicio de cada ciclo. Para el primer ciclo será de 800.000 euros.

El 50% del incentivo se liquidará mediante el abono de un importe en metálico, y el 50% restante se liquidará mediante la entrega de acciones de Metrovacesa. No obstante, el consejo de administración podrá acordar una proporción de acciones inferior, pudiendo alcanzar un 100% en metálico.

El número máximo de acciones de Metrovacesa que los beneficiarios podrán recibir al amparo del plan no superará las 600.000 acciones, que representa aproximadamente un 0,40% ciento del capital social de la empresa. De las acciones destinadas al plan, hasta un máximo de 183.000 acciones podrán ser entregadas al consejero delegado. En cualquier caso, el número de acciones a entregar dependerá del grado de consecución de los objetivos del plan y del valor de referencia de la acción correspondiente a cada ciclo.

En caso de que el número máximo de acciones de Metrovacesa destinadas al plan no resultara suficiente para liquidar el incentivo en acciones, la compañía abonará en metálico el importe del incentivo correspondiente a dichas acciones. Metrovacesa podrá destinar a la cobertura del plan las acciones que componen o compongan su autocartera o recurrir al instrumento financiero que en cada caso resulte más aconsejable.

Pérez de Leza deberá mantener la propiedad de la totalidad de las acciones recibidas (acciones netas) al amparo del plan durante un periodo de retención de tres años mientras no ostente la titularidad de un número de acciones cuyo valor sea equivalente a dos veces su remuneración fija anual neta. Lo anterior no será de aplicación a las acciones que el consejero delegado necesite enajenar para satisfacer los costes relacionados con su adquisición.