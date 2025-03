Michaud (Glovo) lamenta que España sea el mercado "más duro" en regulación de los que opera

Señala el "comercio electrónico inmediato" será el segmento de mayor crecimiento

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 3 (EUROPA PRESS)

El cofundador de Glovo, Sacha Michaud, ha lamentado que España sea el mercado "más duro" en regulación de los 22 en los que opera la compañía y ha dicho que no tienen tantos problemas en otros países.

Lo ha dicho este lunes en la sesión 'What they don't teach in MBA's: Glovo's 10-year playbook' en el Mobile World Congress (MWC), que se celebra hasta el jueves en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona.

Michaud ha asegurado que, en muchos países, los gobiernos les "contactan para decir que necesitan más 'glovos'" por el impacto económico y social que, ha dicho, tiene la empresa.

Ha recordado que Glovo crea un equipo local en todos los países en los que aterriza y ha puesto como ejemplo Rumanía, donde cuenta con 200 empleados de oficinas.

"Nuestro negocio toca muchos puntos de fricción. Quiero decir, toca el trabajo del futuro, la movilidad, la regulación del 'retail'; hay 180.000 tiendas y restaurantes, horarios comerciales, 'dark kitchens' en áreas residenciales, protección de datos. Tocamos tantos puntos que es normal que haya fricciones", ha añadido.

FUTURO DEL SECTOR

Michaud ha señalado que el "comercio electrónico inmediato" será el segmento de negocio que más crecerá en los próximos años y que ofrece oportunidades para muchas empresas.

Ha explicado que "es muy difícil para Amazon entregar algo en 30 minutos" y que es justo en ese punto donde Glovo tiene su espacio en el mercado.

"Si puedes tener todo lo que quieres comprar online, en lugar de esperar dos o tres días para recibirlo de miles de kilómetros, lo puedes tener en 30 minutos al mismo precio, ¿por qué no lo harías?", ha añadido.