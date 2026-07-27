Miguel Oñate Rino entra por cooptación en el consejo de Merlin Properties y será director general corporativo

Archivo - La reforma de Ruiz Picasso 11, de Merlin Properties. - MERLIN PROPERTIES - Archivo

MADRID 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración de Merlin Properties ha aprobado por unanimidad el nombramiento por cooptación de Miguel Oñate Rino como consejero ejecutivo a partir del 1 de agosto de 2026 tras el informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

Según ha comunicado la 'socimi' a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Oñate Rino prestará los servicios de director general corporativo y ejercerá las responsabilidades inherentes a dicho cargo, además de las accesorias o necesarias para su desempeño.

En sus últimos resultados publicados el 13 de mayo y correspondientes al primer trimestre de 2026, la compañía obtuvo un beneficio recurrente (FFO) de 87,4 millones de euros, un 3,9% más que hace un año. Igualmente, aumentó en un 10,3% sus rentas brutas por alquileres hasta los 146 millones de euros.