Miles de agricultores protestan en Bruselas contra el acuerdo UE-Mercosur y los posibles recortes de la PAC

BRUSELAS 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Varios miles de agricultores llegados de distintos países europeos han bloqueado desde primera hora de este jueves el centro de Bruselas con cientos de tractores para protestar contra el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur y advertir del impacto que podrían tener los recortes previstos en la Política Agraria Común (PAC).

A falta de un recuento oficial, los organizadores esperaban la asistencia de unos 8.000 manifestantes y contar con cerca de 500 tractores para bloquear accesos a la ciudad y al barrio europeo, en donde este mismo jueves se celebra una cumbre de líderes de la UE.

Tras las primeras horas de marcha y el impacto en el tráfico y transporte público de la ciudad, los primeros alteracados se han registrado pasado el mediodía, cuando los manifestantes han llegado al barrio europeo y la Policía ha hecho uso de gases lacrimógenos y cañones de agua.

La movilización, en la que se calcula que participan 500 agricultores españoles, tiene como eje central la defensa de una PAC con presupuesto propio, una estructura basada en dos pilares y un carácter verdaderamente común, frente a la propuesta del nuevo Marco Financiero Plurianual 2028-2034, que plantea un fondo único y que, según el sector, pone en riesgo los ingresos agrarios, la cohesión territorial y la soberanía alimentaria de la UE.

La marcha coincide con la celebración también en Bruselas de una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión, una cita que precisamente ha arrancado con retraso porque los presidentes de la Comisión Europea, Ursula von der leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, han mantenido un encuentro con representantes de COPA-COGECA, la organización que agrupa a agricultores y cooperativas agrarias en la capital comunitaria.

Un diálogo "bueno y productivo", tal y como han subrayado ambos mandatarios en un mensaje conjunto publicado en sus respectivas redes sociales, tras un encuentro que fuentes europeas han descrito como con "buena atmósfera" y que se ha alargado cerca de 45 minutos.

"En tiempos de incertidumbre, nuestros agricultores necesitan seguridad y apoyo, y Europa siempre estará a su lado, con un respaldo sólido y sostenido en el presupuesto de la UE, ayudas específicas para las pequeñas y las explotaciones familiares, así como para los jóvenes agricultores, y medidas de simplificación que faciliten el día a día del sector", han recalcado Costa y Von der Leyen.

Aunque el acuerdo con Mercosur no figura formalmente en el orden del día de la cumbre de este jueves, fuentes europeas señalan que los líderes podrían abordar el estado de las negociaciones del pacto con Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, cuya firma se esperaba para este sábado, en los márgenes de una cumbre de Mercosur, pero ha quedado en el aire tras pedir Francia e Italia su aplazamiento.