Miles de viajeros de todo el mundo, entre ellos españoles, afectados por la quiebra de Star Croisieres

Las navieras han movilizado a sus equipos para contactar individualmente a los clientes y ofrecer soluciones caso por caso

MADRID, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La agencia de viajes monegasca Star Croisières ha sido declarada en quiebra, dejando a miles clientes de todo el mundo en tierra, incluyendo decenas de españoles, que ven en estos momentos como sus planes de vacaciones han sido truncados y sus inversiones económicas en grave riesgo.

La quiebra, declarada oficialmente por los jueces del Tribunal de Primera Instancia de Mónaco el martes 5 de agosto ha revelado que la empresa tenía un pasivo de 8 millones de euros frente a unos activos de 4,3 millones al 30 de julio, según el diario Monaco Matin.

El problema que ha afectado a miles de viajeros se replica en varios países del mundo: los clientes pagaron sus cruceros a Star Croisières, pero la agencia nunca abonó esos fondos a navieras como MSC, Royal Caribbean o Costa Cruceros. Como resultado, para las navieras, muchas de estas reservas "simplemente no existen", incluso para aquellos que tenían confirmaciones de viaje, según fuentes consultadas por Europa Press.

Muchos clientes descubrieron alarmados el problema días antes de su salida, siendo 'rechazados' al intentar embarcar y teniendo que asumir importantes gastos adicionales.

Según aseguran los pasajeros en grupos de Facebook y Whatsapp en los que se han organizado para iniciar acciones colectivas y declararse acreedores ante el liquidador, Star Croisières/Cruceros Plus no había pagado ninguna salida programada posterior al 4 de agosto de 2025.

La situación es calificada como una "estafa" por los afectados, quienes señalan que la agencia mostró "mala fe desde el principio", dejando de pagar las reservas a MSC antes de presentar la quiebra.

La compañía, fundada en 2013, reportó 23 millones de euros en ingresos en 2022-2023, superando los 16 millones de 2019, pero esto no fue suficiente para cubrir sus deudas, agravadas por el Covid-19 y un "alquiler muy elevado".

Muchos agentes de viajes consideran "una mala decisión" la estrategia de precios de Star Croisières, que ofrecía cruceros a "precio de coste o con pérdidas", lo que generaba precios "atractivos pero insostenibles".

Miles de viajeros de todo el mundo habían pagado grandes cantidades de dinero que, en algunos casos, superan los 30.000 euros por sus cruceros con fechas programadas incluso para el año 2026 o 2027. La empresa con sede en Mónaco dejó de un día para otro de contestar el teléfono y los correos por lo que los pasajeros no podían conocer la situación en la que se encontraban sus reservas, según explican los afectados.

Emitieron un único mensaje a comienzos de mes de agosto asegurando que la sociedad SARL Star Croisieres/Cruceros Plus ya no podía "cumplir sus compromisos", y se había visto obligada a presentar una solicitud "para que se declare su estado de insolvencia con el fin de obtener un sentencia que designe a un síndico y abra un procedimiento colectivo". Los empleados despedidos llevaban meses sin cobrar su sueldo.

"Ahora corresponde a las navieras (compañías de cruceros) indicarle si se puede considerar un seguimiento de su reserva ya que esta ya no podemos garantizarla", concluyen en el mensaje enviado a los viajeros.

ESFUERZOS POR UNA SOLUCIÓN

Ante esta situación, MSC Cruceros, una de las navieras más afectadas, ha movilizado a sus equipos para contactar individualmente a los clientes y ofrecer soluciones caso por caso.

La compañía ha emitido a los clientes afectados un mensaje en el que les explica que, tras la liquidación judicial de la agencia, "algunas reservas no se pudieron finalizar debido a la falta de trasferencia de fondos".

La naviera asegura que si el cliente ha pagado íntegramente el crucero "se puede realizar sujeto a comprobante de pago" y en el caso de haber pagado un depósito se podrá liquidar el saldo directamente con MSC Cruises para confirmar su reserva. "En cualquier caso se le transmitirá un documento a firmar para permitir a MSC Cruisieres tomar las medidas necesarias con el liquidador judicial".

El comunicado concluye que los equipos de MSC se pondrán en contacto con los viajeros durante los próximos días para ayudarles en estos procedimientos. "Sabemos lo mucho que estas vacaciones significan para tí, y haremos todo lo posible para aprovecharlas al máximo sin importar las circunstancias", indican.

ESPAÑOLES AFECTADOS

Entre los afectados están varias familias españolas como una familia malagueña que abonó 4.688 euros por un viaje familiar de ocho días en el MSC World Europa. Al intentar formalizar el checking de su camarote se dieron cuenta de que Star Croisières/Cruceros Plus no había pagado la reserva a MSC. Tras presentar una denuncia en la Comisaria de Policía, a la que posteriormente se han unido otros afectados de otras provincias españolas, comenzaron una cruzada que ha terminado con final feliz y parece que finalmente van a poder disfrutar de viaje soñado.

En espera está aún otras familias de Madrid que les ha pillado la tormenta de la quiebra entre dos cruceros. Contrataron un crucero de MSC a través de la agencia CrucerosPlus con salida desde Estambul prevista para el 16 de abril, sin embargo, dos días antes del embarque, y ya estando en Turquía, recibieron una notificación por parte de MSC informando que, "debido a problemas técnicos inesperados que comenzaron el 11 de abril", no se podía operar el crucero programado. El MSC Sinfonía debía permanecer en puerto hasta que los problemas estuvieran totalmente resueltos.

En dicha comunicación se aseguraba que para compensar esta situación, se les devolvería el importe íntegro de su estancia. Además, les ofrecían un vale de descuento comercial para un futuro crucero equivalente al 100% del precio pagado por este crucero de MSC (sólo la parte marítima, válido durante 1 año). Este descuento puede aplicarse a un futuro crucero en cualquier barco de la flota de MSC Cruceros.

Este bono no tenía valor en efectivo, no era transferible ni reembolsable y solo podría utilizarse en nuevas reservas confirmadas antes de finales de abril de 2026. "Además, le reembolsaremos todos los gastos justificados directamente relacionados con la cancelación de su crucero previa presentación de los recibos correspondientes", aseguraban en la comunicación.

"Confiando en esta compensación, procedimos a reservar un nuevo crucero con salida el 2 de septiembre de 2025, al cual añadimos un pago adicional de 900 euros para cubrir la diferencia de precio. No obstante, hasta la fecha no hemos recibido el reembolso prometido, y estamos gestionando la reserva del nuevo crucero enviando justificante de pago a MSC ya que Cruceros Plus no ha transferido nuestro dinero", aseguran los viajeros en declaraciones a Europa Press tras realizar la consiguiente reclamación al banco de retroceso de cargo por la compra de servicios no prestados.

Este mismo viernes se ha publicado en el Boletín Oficial del Principado de Mónaco la declaración de quiebra de la agencia de viajes nombrando administrador judicial a Alexia Prianti, primera jueza del tribunal y administrador contable a Christian Boisson como síndico.