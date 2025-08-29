La 'mili' alemana pone en riesgo miles de turistas y millones en ingresos en Baleares y Canarias

Archivo - Grupos de personas fotografían el atardecer en Ses Variades, a 10 de agosto de 2022, en Ibiza, Baleares (España). - Germán Lama - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La decisión del Gobierno alemán de recuperar el servicio militar podría acabar impactando en el sector turístico español en las islas. La medida, que busca reforzar las Fuerzas Armadas ante la escalada de las amenazas de "sabotaje, ciberataques y desinformación" de Rusia, reducirá de forma notable el flujo de jóvenes alemanes hacia destinos clave turísticos de España como Baleares y Canarias.

El Consejo de Ministros de Alemania ha aprobado un proyecto de ley para incrementar el tamaño de su ejército, con el objetivo de alcanzar los 260.000 soldados profesionales y los 200.000 reservistas para el año 2030.

La iniciativa contempla un servicio militar voluntario con una duración mínima de seis meses, ofreciendo un sueldo de 2.300 euros mensuales, además de manutención y asistencia médica.

El canciller alemán, Friedrich Merz, ha justificado la medida afirmando que la situación de seguridad en Alemania y Europa "obliga" al país a retomar esta tradición. Por su parte, el ministro de Defensa, Boris Pistorius, ha subrayado que en caso de no cubrirse los cupos de forma voluntaria, se contempla la posibilidad de un reclutamiento obligatorio.

IMPACTO EN EL TURISMO ESPAÑOL.

Esta reimplantación del servicio militar en Alemania podría tener un impacto significativo en el turismo de las Islas Baleares y Canarias. Una gran parte de los jóvenes alemanes que visitan estos destinos lo hacen para disfrutar de sus vacaciones de verano, y la obligación de cumplir con el servicio militar podría limitar su capacidad para viajar libremente durante este periodo.

Esto podría resultar en una disminución del número de turistas jóvenes procedentes de Alemania, afectando a la economía local y a los negocios que dependen de este segmento del mercado, como hoteles, bares y discotecas. A largo plazo, el sector turístico de las islas tendría que adaptarse para atraer a otros grupos demográficos o buscar nuevos mercados para compensar esta posible pérdida.

Los informes de Turespaña consultados por Europa Press indican que el turista alemán tiene una edad media de 43,5 años. Sin embargo, la franja de edad comprendida entre los 15 y 24 años, la más afectada por la potencial reimplantación de la mili, representa un porcentaje considerable de los visitantes en los destinos turísticos más populares.

Para Baleares, los jóvenes de entre 15 y 24 años suponen el 13,7% del total de visitantes alemanes. En el caso de Canarias, segundo destino preferido por los germanos, esta misma franja de edad constituye el 9,3% de los turistas. La potencial reducción de estos flujos turísticos en los meses de verano podría suponer un riesgo económico para las empresas del sector en dichas regiones.

La última actualización del mercado turístico alemán realizado por la Secretaría de Estado de Turismo muestra cómo en 2024 España mantuvo "con diferencia" su posición de líder como primer destino vacacional en el extranjero, con una cuota del 14% sobre el total de viajes de cinco o más días de duración, muy por delante de Italia y Turquía (ambos en torno al 8%), Croacia, Grecia y Austria (los tres entorno a un 4%) y Egipto (3%).

Los alemanes eligen España para sus viajes vacacionales principalmente por una buena relación calidad-precio (más del 50%). Aunque la inflación de Alemania se ha moderado de forma sensible en los últimos meses, se está registrando una caída del consumo, especialmente por parte de las familias que adoptan medidas de ahorro, como la elección de destinos más baratos en el norte de África o Bulgaria, reservas más tempranas o de último minuto, elección de destinos con hoteles todo incluido o renuncia a viajes adicionales cortos.

El mercado turístico alemán se situó como el tercer principal emisor de turistas a España en 2024, con 11,9 millones de visitantes, lo que representa un 12,7% de la cuota total de llegadas internacionales.

El gasto asociado ascendió a 15.515 millones de euros, lo que le convierte en el segundo mercado en gasto total, solo superado por el Reino Unido. Los gastos medios por persona y día ascendieron a 1.301 y 165 euros, respectivamente, mientras que la estancia media se situó en 7,9 noches.

En 2024, el flujo de turistas alemanes a España creció un 8,6% en llegadas, un 17,6% en gasto nominal y un 8,2% en pernoctaciones hoteleras, superando los valores prepandemia, según la última actualización de indicadores turísticos de Alemania ofrecida por Turespaña consultados por Europa Press.

A pesar de que el 53% de los alemanes considera que la situación económica general ha empeorado, el gasto en vacaciones se mantiene como la segunda prioridad de gasto, por detrás de la alimentación y por delante de la salud. El 64,6% viajó sin viaje organizado, continuando la tendencia cada vez mayor de viajes prescindiendo del paquete turístico.

El turista alemán que visita España lo hace principalmente por ocio (89% del total) y pernocta mayoritariamente en hoteles (69%). Con una edad media de 43,5 años, casi dos años por debajo del total de turistas, la mayoría de los viajeros se sitúa entre los 25 y 44 años (46%).

Los destinos preferidos por los alemanes en 2024 fueron los dos archipiélagos: Baleares, que atrajo al 42% de los visitantes, y Canarias, con un 22%. Cataluña se situó en tercer lugar, con un 13%.

En el acumulado del segundo trimestre de 2025 el mercado alemán se sitúa como el segundo mercado en gasto (12,3%), y en número de turistas (12,9%). Se registra un leve ascenso interanual tanto en el número de turistas (3%) como el gasto nominal (5,3%).