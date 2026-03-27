La minera estatal chilena Codelco ganó 2.106 millones de euros en 2025, nueve veces el resultado anterior

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MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La minera estatal chilena Codelco obtuvo un beneficio neto consolidado de 2.423 millones de dólares (2.106 millones de euros) en 2025, lo que supone multiplicar por más de nueve (889%) los resultados del año anterior.

Según las cuentas publicadas este viernes, dicha cantidad incorpora un 'fair value' por la adquisición del 50% más una acción de Novandino Litio, sociedad conjunta con SQM para la explotación del litio en el Salar de Atacama, emplazamiento que generó unas ganancias de 2.035 millones de dólares (1.768 millones de euros).

No obstante, de obviarse dicho concepto por la ampliación de perímetro, Codelco habría ganado unos 388 millones de dólares (337,2 millones de euros), un 58,4% más.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) ascendió al cierre del ejercicio a 6.670 millones de dólares (5.796 millones de euros), un 22,6% más que los 5.439 millones de dólares (4.726 millones de euros) de 2024. Codelco aportó al Estado chileno 1.778 millones de dólares (1.545 millones de euros), un 15,9% más.

Además, se anotaron cifras de récord en materia de inversión al sumar 5.073 millones de dólares (4.408 millones de euros) en capex. La producción de cobre alcanzó en 2025 las 1.334.445 toneladas métricas finas (tmf), un 0,5% más.

"2025 fue un año de estabilización y adaptación de la producción a un entorno operacional complejo marcado por el accidente en El Teniente y otras contingencias que impactaron los ritmos de extracción, la alimentación de mineral y ciertos procesos industriales en algunas faenas", ha afirmado el presidente ejecutivo de Codelco, Rubén Alvarado.

De cara a 2026, la producción propia de Codelco se quedará entre los 1.331 y 1.357 tmf y el capex oscilará entre los 4.000 y 5.000 millones de dólares (3.476 y 4.345 millones de euros).