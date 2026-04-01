El Ministerio de Agricultura levanta el confinamiento de aves de corral por la mejora de la gripe aviar

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MADRID 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha acordado levantar el confinamiento general de las aves de corral en España tras constatar la mejora de la situación de riesgo por influenza aviar, según una orden publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

No obstante, la restricción se mantiene en las zonas consideradas de especial riesgo y vigilancia, que afectan a un total de 1.201 municipios de todas las comunidades autónomas, así como a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

El confinamiento obligatorio fue decretado el pasado 13 de noviembre de 2025 como medida preventiva ante el aumento del riesgo de propagación de esta enfermedad altamente infecciosa, con el objetivo de evitar el contacto entre aves de corral y aves silvestres migratorias potencialmente portadoras del virus.

Desde entonces, las autoridades han realizado un seguimiento semanal de la evolución epidemiológica. A la vista de la mejora de la situación tanto en España como en las zonas de origen de las aves migratorias y ante la previsión de temperaturas, el Ministerio ha considerado oportuno levantar la restricción de carácter general en todo el territorio nacional.

En cualquier caso, el departamento recuerda la necesidad de mantener y reforzar las medidas de bioseguridad en las explotaciones avícolas, así como de intensificar la vigilancia y notificar cualquier sospecha a los servicios veterinarios oficiales.

16 FOCOS

En España se han contabilizado 16 focos de influenza aviar en granjas de producción desde el 1 de julio de 2025, el último de ellos el pasado 13 de enero en la provincia de Lleida. Además, la enfermedad ha afectado principalmente a aves silvestres, con 165 focos detectados desde julio, además de seis en aves cautivas.

España fue declarada el pasado 10 de febrero como país libre de influenza aviar altamente patógena por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), aunque se mantenían medidas preventivas ante el riesgo derivado de los movimientos migratorios.

El Ministerio ha subrayado que el virus no se transmite a las personas a través del consumo de carne de ave cocinada, huevos o productos derivados, si bien recomienda evitar el contacto innecesario con aves que presenten síntomas o se encuentren muertas en el medio natural.