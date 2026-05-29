Tubacex lanza una recompra por 3,5 millones para evitar la dilución de quienes cobren dividendos en efectivo

Archivo - Productos tubulares fabricados por Tubacex. - TUBACEX - Archivo

MADRID 29 May. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración de Tubacex ha acordado en la reunión celebrada este 28 de mayo lanzar una recompra de acciones propias por un importe máximo de 3,5 millones de euros al amparo de un programa de dividendo flexible, según ha comunicado este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El límite de títulos a adquirir está fijado en un millón de acciones, lo que equivale al 0,79% del capital social. Las mismas serán posteriormente amortizadas para evitar la dilución de los accionistas que opten por cobrar su dividendo en efectivo conforme a lo previsto en el plan 'Tubacex Dividendo Flexible'.

La recompra tendrá una duración de tres meses a partir de este 1 de junio y se mantendrá vigente hasta el 1 de junio de 2027, ambos días inclusive, a menos que se alcance antes el límite monetario o de acciones establecido.

Las operaciones se efectuarán a precios de mercado y con un límite de volumen de contratación diario que no superará el 25% de la cantidad media negociada en los veinte días hábiles anteriores a cada compra.

La compañía ha elegido a Kutxabank Investment para que sea el gestor principal encargado de tomar las decisiones de compra de forma independiente por cuenta de Tubacex en el Mercado Continuo español (BME) y otros centros de negociación.

Asimismo, Tubacex ha informado mediante otra notificación a la CNMV que suspenderá temporalmente desde el 1 de junio el contrato de liquidez suscrito el 24 de julio de 2019 con JB Capital Markets, precisamente, por el inicio del programa de recompra.