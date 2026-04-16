El Ministerio de Agricultura levanta el confinamiento de aves de corral en toda España desde hoy

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MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha levantado desde este jueves, 16 de abril, las medidas de confinamiento de aves de corral en todo el territorio español que permanecían vigentes por la influenza aviar, tras la evaluación favorable del riesgo epidemiológico de la enfermedad en las últimas semanas.

La flexibilización completa afecta a los humedales y a los municipios considerados de mayor riesgo, donde aún se mantenían las restricciones pese a la relajación parcial aplicada desde el pasado 1 de abril.

La decisión se formaliza mediante una orden ministerial que publica este jueves el Boletín Oficial del Estado (BOE), y supone el levantamiento de la obligación de mantener confinadas a las aves en sus explotaciones y de la prohibición de concentraciones de aves de corral, medidas adoptadas de forma preventiva para todo el territorio nacional mediante la Orden APA/1288/2025, de 11 de noviembre.

Según el departamento que dirige Luis Planas, la eficacia de estas actuaciones se refleja en que desde su entrada en vigor solo se han visto afectadas por la influenza aviar dos granjas de gallinas en la provincia de Lleida, en diciembre de 2025 y enero de 2026, pese al elevado número de casos detectados en aves silvestres en los últimos meses.

Aunque el confinamiento se levanta, el Ministerio recomienda mantener y reforzar las medidas de bioseguridad en todas las granjas de aves para evitar el contacto con aves silvestres, así como intensificar la vigilancia pasiva en explotaciones avícolas y fauna silvestre. En este sentido, insta a comunicar de inmediato a los servicios veterinarios oficiales cualquier sospecha de enfermedad, especialmente en aves domésticas.

España mantiene desde el pasado mes de febrero el estatus de país libre frente a influenza aviar otorgado por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) a efectos del comercio exterior, por lo que no existe actualmente ningún tipo de restricción para los movimientos de aves y sus productos en el comercio nacional e intracomunitario.

El Ministerio recuerda además que este virus no se transmite al ser humano a través de la carne de ave convenientemente cocinada, de los huevos ni de los productos procesados derivados de ellos, si bien recomienda minimizar el contacto innecesario con aves que presenten síntomas clínicos o aparezcan muertas en el campo.