Los ministros de Agricultura del G7 abordan la seguridad del suministro de fertilizantes tras cierre de Ormuz

Archivo - Imagen de recurso relacionada con una descarga de fertilizante en el puerto de Sevilla. - APS - Archivo

MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los ministros de Agricultura del G7 han abordado este lunes el problema de la seguridad en el suministro de fertilizantes a raíz del bloqueo del estrecho de Ormuz como primer paso antes de la cumbre que los jefes de Estado de estas siete grandes economías celebrarán en Évian (Francia) dentro de una semana.

"Hoy convoqué a los ministros de agricultura del G7 para debatir un tema estratégico: la seguridad del suministro de fertilizantes, de la que depende nuestra capacidad colectiva para alimentar al mundo", ha confirmado la ministra francesa del ramo, Annie Genevard, anfitriona de la reunión.

Genevard ha subrayado que el cierre del estrecho de Ormuz como consecuencia del conflicto en Oriente Próximo implica el bloqueo de casi un tercio de las exportaciones mundiales de urea, algo que ha provocado un fuerte aumento de los precios de los fertilizantes nitrogenados, que se han encarecido un 30% en Francia desde febrero.

"Nuestros agricultores no pueden absorber este aumento por sí solos", ha señalado la ministra francesa de Agricultura, que junto a sus homólogos de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Italia, Canadá y Japón, así como de la Comisión Europea, defienden que los fertilizantes son "un tema estratégico" para la agricultura y la seguridad alimentaria mundial.

"Este es solo el primer paso. Nuestro trabajo servirá de base para la Cumbre de Jefes de Estado que se celebrará en Évian dentro de una semana. La soberanía alimentaria también se está construyendo dentro del G7", ha apostillado.