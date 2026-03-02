Minor Hotels mantiene abiertos sus hoteles en el Golfo y activa planes de contingencia

Anantara Downtown Dubai Hotel - MINOR HOTELS

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La cadena hotelera Minor Hotels ha confirmado este lunes a Europa Press que mantiene todos sus establecimientos de la región del Golfo Pérsico "abiertos y en pleno funcionamiento" a pesar de la escalada de la tensión bélica en la zona.

La compañía, que opera un total de 11 hoteles en la región, ha subrayado que está realizando un seguimiento exhaustivo de la situación en estrecha coordinación con las autoridades gubernamentales de los Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Omán, entre otros países afectados.

En Dubái, el grupo opera una cartera diversa que incluye activos emblemáticos bajo la marca NH y otras enseñas del grupo Minor. Entre los hoteles que permanecen operativos y bajo protocolos de contingencia se encuentran el NH Collection Dubai The Palm, ubicado en la icónica Palmera Jumeirah, así como el NH Collection La Suite Hotel, Dubai.

La presencia del grupo en el emirato se completa con establecimientos de referencia como el Anantara The Palm Dubai Resort y el Anantara World Islands Dubai Resort, junto a opciones enfocadas al segmento de apartamentos y larga estancia como Avani Deira Dubai Hotel, Avani Palm View Dubai Hotel & Suites y Avani Ibn Battuta Dubai Hotel. Asimismo, la lista incluye propiedades bajo la marca Oaks, tales como Oaks Ibn Battuta Gate Dubai, Oaks Liwa Heights, Oaks Al Jadaf Suites y Oaks Cassia Dubai.

A través de una actualización operativa, el grupo hotelero ha remarcado que la seguridad y el bienestar de sus huéspedes, profesionales y socios comerciales son su "máxima prioridad" en estos momentos.

Para ello, Minor Hotels ha activado los planes de contingencia necesarios en todas sus propiedades para garantizar un entorno seguro y confortable ante la inestabilidad que atraviesa el espacio aéreo y marítimo de la región, según han confirmado a Europa Press fuentes de la compañía.