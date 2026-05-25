Minsait y Mutua Universal acuerdan el desarrollo de una arquitectura de IA para mejorar servicios sanitarios

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MADRID 25 May. (EUROPA PRESS) -

Minsait, compañía de Indra, y Mutua Universal, mutua colaboradora con la Seguridad Social, han firmado un acuerdo para el desarrollo e implantación de una arquitectura corporativa de inteligencia artificial (IA) en la nube destinada a transformar y evolucionar las prestaciones sanitarias y administrativas de la entidad.

Esta arquitectura ha sido concebida como una plataforma corporativa transversal capaz de integrar de forma segura y gobernada múltiples casos de uso y soluciones de IA, facilitando el desarrollo de asistentes inteligentes, automatización avanzada, analítica predictiva y soluciones de IA generativa adaptadas a las necesidades específicas de Mutua Universal.

El sistema de IA de Minsait, soportado sobre la nube de Microsoft Azure, incorpora capacidades de control, monitorización, trazabilidad y gobierno del dato, garantizando el cumplimiento de los marcos regulatorios y de "los más altos estándares en protección de datos, ciberseguridad y uso ético de la IA", ha señalado la compañía en un comunicado este lunes.

Con esta iniciativa, junto a la implantación de un modelo de gobierno de la IA, Mutua Universal "reafirma su posicionamiento como organización referente en innovación tecnológica aplicada a salud y a la gestión, mejorando la vida de las personas a través de soluciones avanzadas y sostenibles". El director de digitalización y tecnología de Mutua Universal, Román Pérez, ha destacado que esta colaboración representa un "paso estratégico en su visión de futuro y en su apuesta por una innovación responsable, sostenible y centrada en las personas".

"En Mutua Universal llevamos años trabajando en la incorporación de capacidades avanzadas de IA predictiva aplicada a la gestión asistencial y a la mejora de procesos", ha añadido, subrayando que con esta nueva arquitectura corporativa dan un "salto cualitativo al construir una plataforma sólida, segura y preparada para evolucionar en los próximos años, permitiéndoles acelerar sus servicios y reforzar la calidad, eficiencia y personalización de su atención".

De su lado, la directora de seguros en Minsait, Elena Larriba, ha explicado que, en un entorno como el de las mutuas colaboradoras, con la Seguridad Social, que gestiona prestaciones asistenciales y económicas, la IA es un activo "estratégico que permite mejorar la toma de decisiones, agilizar los procesos y optimizar la experiencia de las personas, siempre desde el máximo respeto a su seguridad y dignidad".