Mio Group, de los hermanos Arbeloa, lanza una OPA de exclusión de Bolsa

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Mio Group, la consultora de marketing de los hermanos Arbeloa (entre ellos el exfutbolista del Real Madrid Álvaro Arbeloa), ha aprobado en junta general de accionistas la exclusión de negociación del total de sus acciones en BME Growth, así como el lanzamiento de una oferta pública de adquisición (OPA) de estos títulos por parte de la propia sociedad.

Esta operación, que contó con el voto favorable del 97,08% de los accionistas (el 2,92% restante son acciones en autocartera), tiene el objetivo de dotar a la compañía de mayor flexibilidad para desarrollar su plan estratégico a largo plazo y está alineada con el interés social y con los objetivos de Mio Group, valorado en 11,8 millones de euros.

De este modo, la compañía ha asegurado que concentrará sus recursos y esfuerzos en el desarrollo operativo y estratégico dentro de un marco más flexible.

El precio de la oferta, que se dirige a todos los titulares de acciones de Mio Group, excepto a las acciones mantenidas en autocartera y los socios mayoritarios, se ha fijado en 1,77 euros por acción, según ha determinado el informe de valoración elaborado por Argón Consultores Económicos Financieros, como experto independiente.

La operación se estructura como una orden sostenida de compra que se extenderá durante un plazo de 20 días hábiles bursátiles a la publicación del anuncio en la página web de BME Growth. Esto es, desde este martes 23 de septiembre hasta el próximo 20 de octubre, pudiendo prorrogarse o extenderse.

Una vez finalizado el plazo, incluyendo posibles prórrogas, se solicitará la exclusión de las acciones a BME Growth, quedando su ejecución sujeta a la obtención de las autorizaciones por parte de los organismos correspondientes.