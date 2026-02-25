MO Global Eyewear (Multiópticas) refuerza su presencia en España con una nueva tienda en Madrid

Nueva tienda de Mó - MO GLOBAL EYEWEAR

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

MO Global Eyewear (Multiópticas) refuerza su presencia en España con la apertura de un nuevo espacio en una de las calles más comerciales de Madrid, según informa en un comunicado.

En concreto, la nueva tienda se sitúa en la calle Fuencarral y se convierte en el primer pilar de un modelo que servirá de base para futuras aperturas dentro del territorio nacional. Así, este espacio refleja el ADN de Mó, combinando diseño, producto y experiencia para ofrecer al cliente una propuesta diferenciada y coherente con la identidad de la marca.

Con esta apertura, la marca continúa ampliando su presencia en ubicaciones premium en España, donde actualmente cuenta con una red de más de 550 establecimientos y una cuota de mercado del 20%.

"La apertura de Fuencarral marca un hito en esta nueva etapa de MO Global Eyewear. Queremos seguir reforzando nuestro liderazgo en España con una marca sólida e inspiradora y una estructura más ágil que impulse una mayor distribución en el país y fortalezca nuestra presencia a nivel nacional", ha señalado el consejero delegado de MO Global Eyewear, Carlos Crespo.

Un espacio diseñado para ofrecer una experiencia fluida, cómoda y sin barreras, donde el producto se convierte en el protagonista. El local se distribuye en una única planta que alberga la zona de venta además de un área de gabinetes, que incluye uno de optometría y otro de audiología. Además, integra grandes pantallas de más de dos metros, tanto en el escaparate exterior como en el interior del local, que refuerzan la comunicación de marca.