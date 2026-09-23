Moeve reorganiza su estructura y dirección para acelerar sus proyectos de moléculas verdes

Archivo - Logo de Moeve en la torre de Moeve - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Moeve ha rediseñado su modelo operativo y su comité de dirección para acelerar la ejecución de su estrategia 'Positive Motion', con la que busca impulsar sus nuevos proyectos industriales de moléculas verdes y reforzar la orientación al cliente mediante soluciones multienergéticas en un entorno de mayor volatilidad.

La energética ha configurado un nuevo comité de dirección de ocho miembros --frente a los 10 del actual--, que será efectivo con carácter general a partir del 1 de enero de 2027, aunque contará con un periodo transitorio hasta esa fecha.

Con esta estructura, la compañía pretende ganar agilidad en la toma de decisiones, reforzar la integración entre sus actividades y optimizar la cadena de valor mediante una gestión coordinada de capacidades y recursos.

La nueva organización incorpora dos áreas: Operations, que concentrará la operación segura, eficiente y competitiva de los activos industriales, así como la ejecución de los nuevos proyectos; y Commercial, responsable de la relación con clientes, la actividad comercial, la innovación, las estrategias de negocio y la creación de valor integrado en el negocio B2B.

El área de Operations estará dirigida por Robin Mooldijk, que se incorporará el próximo 1 de octubre procedente de Shell, donde desarrolló gran parte de su carrera y llegó a ocupar el cargo de presidente de Proyectos y Tecnología y miembro del comité ejecutivo. Al frente de Commercial estará José María Solana, hasta ahora consejero delegado de la división de Química.

La estructura se completa con Trading and Optimization, bajo la responsabilidad de Alice Acuña, que conectará y optimizará las cadenas de valor mediante el suministro y la compraventa de energía y productos químicos, la planificación de la producción y la logística integrada. La división de Mobility, centrada en las estaciones de servicio, continuará liderada por Pierre-Yves Sachet.

Las funciones corporativas de Finance, People & Organization, Legal & Assurance, y Corporate Affairs operarán de forma transversal para todo el Grupo, reforzando la consistencia en la asignación de capital, la gestión del talento, la gobernanza y la relación con los principales grupos de interés. "Este modelo permitirá aprovechar mejor la escala y especialización de Moeve, simplificar procesos y acelerar la ejecución, manteniendo responsabilidades claras sobre los resultados de cada negocio", explica la compañía en un comunicado.

El nuevo comité de dirección estará integrado por el consejero delegado, Maarten Wetselaar; Robin Mooldijk, como 'chief Operations officer'; José María Solana, como 'chief Commercial officer'; Alice Acuña, como 'chief Trading and Optimization officer'; Pierre-Yves Sachet, como 'executive vice president Mobility'; Carmen de Pablo, como 'chief Financial officer'; Bettina Karsch, como 'chief Human Resources officer'; y Virginia Beltramini, como directora jurídica y secretaria del consejo. Juan Llobell, responsable de 'Corporate Affairs', reportará directamente al CEO.

HACIA UN MODELO MÁS INTEGRADO

Según Wetselaar, la compañía avanza hacia un modelo más integrado que agrupa comercialización, logística, producción y 'trading' para ofrecer soluciones multienergéticas de mayor valor, dentro de su objetivo de convertirse en un referente europeo de la transición energética.

El CEO ha agradecido la contribución de Carlos Barrasa, Antonio Joyanes y José Manuel Martínez al desarrollo de la estrategia de la compañía y a los hitos alcanzados hasta ahora. Asimismo, ha dado la bienvenida a Robin Mooldijk, cuya incorporación busca reforzar la implantación del nuevo modelo operativo y la ejecución de los grandes proyectos industriales, con los que la energética aspira a convertirse en un referente europeo en la producción de moléculas verdes.

La reorganización se produce tras una primera fase en la que la empresa otorgó mayor autonomía a sus negocios para desarrollar capacidades y oportunidades. El nuevo esquema busca ahora ejecutar y escalar los proyectos, aprovechar economías de escala y coordinar con mayor rapidez las áreas industriales y comerciales, manteniendo la especialización técnica y la cercanía al mercado.