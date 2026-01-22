Molins compra el 90% de Zenet y refuerza su apuesta por la construcción industrializada

Archivo - Sede de Molins en Sant Vicenç dels Horts (Barcelona). - MOLINS - Archivo

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Molins ha adquirido el 90% de Zenet, compañía dedicada a la fabricación y comercialización de prefabricados estructurales armados y pretensados, según ha informado este jueves la compañía catalana, que ha dado un nuevo impulso en el crecimiento de su negocio de soluciones prefabricadas de hormigón.

En este contexto, César Abad, socio fundador de Zenet, continuará como accionista de la empresa tras la operación.

Fundada en 2007, la actividad de Zenet se focaliza en la edificación residencial, industrial y en obra civil.

En concreto, la empresa opera desde una planta de producción ubicada en una parcela de 184.000 metros cuadrados que permite producir 45.000 metros cuadrados mensuales de elementos para forjados, al tiempo que su equipo está formado por 50 profesionales.

La adquisición se enmarca en la apuesta de Molins por la construcción industrializada de vivienda residencial.

Entre los productos principales de Zenet destaca la placa alveolar, uno de los elementos más utilizados en sistemas constructivos industrializados.

La integración de la compañía permitirá ampliar la oferta de soluciones estructurales y reforzar la capacidad productiva, mejorando la eficiencia y la capacidad de respuesta a las necesidades del mercado.

"Esta operación nos permite ampliar nuestra capacidad productiva con el apoyo de un equipo altamente especializado y con una compañía que ha sido gestionada con gran rigor y visión desde sus orígenes", según ha explicado el vicepresidente ejecutivo de Precast Business de Molins, Higini Alfageme.

Con esta operación, Molins avanza en una hoja de ruta de crecimiento en soluciones prefabricadas de hormigón orientada a construir una red industrial con mayor cobertura geográfica y proximidad a los principales mercados de demanda, reforzando capacidades y portafolio para acelerar la construcción industrializada.

Se trata de la tercera adquisición en el negocio de prefabricados anunciada por Molins en los últimos meses, tras la compra de Concremat en Portugal y la adquisición de Baupartner en el sureste de Europa.