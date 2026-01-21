Puente defiende que es "evidente" que el accidente de Adamuz no tiene nada que ver con el mantenimiento

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente (c), junto al director de Tráfico de Adif, Ángel García de la Bandera (d), y al director de Operaciones de Renfe, José Alfonso Gálvez (i). - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha defendido que es "evidente" que el accidente de Adamuz no tiene nada que ver con el mantenimiento ni la inversión, sino con algo "mucho más complejo".

"Si hay algo evidente esta semana es que no ha sido el mantenimiento, no ha sido la obsolescencia ni la falta de controles lo que ha desembocado en el accidente, por desgracia, si no, sería bastante más sencillo de entender qué es lo que ha pasado y también de resolverlo", ha manifestado el titular del ramo en una rueda de prensa convocada para dar detalles sobre el accidente del pasado domingo en Adamuz (Córdoba).

En este sentido, Puente ha vuelto a incidir en que no se trata de un problema de obsolescencia ni de falta de control, sino "ante otro problema que tendrán que determinar, se teme que mucho más complejo de lo que se está en este momento imaginando".

DESDE 2021 NO HA PARADO DE INCREMENTARSE LA INVERSIÓN

"Probablemente un problema que nunca hemos vivido antes en nuestra red, que nunca se ha manifestado de esta forma y por tanto cuando al final lo hayamos esclarecido tendremos que pensar muy bien cómo evitar que en el futuro se pueda producir algo tan singular como lo que ha acontecido en este caso", ha añadido.

Asimismo, en cuanto a las inversiones, el líder de la cartera de Transportes ha señalado que a partir del año 2021, desde la entrada de los nuevos operadores, "no ha parado de incrementarse la inversión, y especialmente ha sido muy intensa los dos últimos años".

"En julio de 2025 cerramos un año con inversiones de más de 6.000 millones de euros entre Adif y Renfe que se equiparan al último año que más dinero se invirtió en la red ferroviaria en España, que es el año 2011", ha detallado, comentando que luego hay "un valle muy grande que empieza a partir del año 2012 y toca fondo en 2016 y 2017".

Así, Puente ha explicado que a partir de 2018 empieza a haber una recuperación de la inversión "que en este momento, en los últimos dos años, alcanza cotas equiparables a los mayores años de inversión de la historia del ferrocarril reciente en España". Al hilo, el político socialista ha querido aprovechar la ocasión para incidir en que no se van a "olvidar de las víctimas ni de sus familias".

"Estamos en un momento de especial zozobra y muy delicado, pero no podemos ni debemos poner en cuestión nuestra red ni el transporte público de nuestro país, no es perfecto, no es infalible, pero es un gran sistema de transporte y en nuestra mano está, en este momento, intentar entender qué ha pasado, aprender de lo que ha pasado y ver si somos capaces de aplicar soluciones en el futuro que lo eviten", ha apuntado.

Por último, en cuanto a la investigación precisamente de las causas del accidente, Puente ha aclarado que una de las cosas que también hay que delimitar es si efectivamente el primer punto en que la vía se encuentra rota es el que explica el descarrilamiento.

"Reitero que hay un montón de puntos del carril a partir de ahí que se han roto, se han retorcido, se han torsionado..., por lo que hay que delimitar también si ese es realmente el primer punto en el que se producen los hechos que dan lugar al descarrilamiento, porque, eso, aunque no lo crean, no está tan claro", ha concluido.