Moncloa niega que existiesen discrepancias con Defensa sobre la continuidad de Ángel Escribano en Indra

El director de la de la Oficina de Asuntos Económicos y G20, Manuel de la Rocha Vázquez, comparece ante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, en el Congreso de los Diputados, a 9 de junio de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El director de la Oficina de Asuntos Económicos del presidente del Gobierno, Manuel de la Rocha, ha negado que existiesen discrepancias con el Ministerio de Defensa sobre la continuidad del que era el presidente ejecutivo de Indra, Ángel Escribano, al frente de la compañía.

"No había discrepancias en los temas importantes, el Gobierno tenía una posición clara en los distintos ministerios involucrados", ha señalado este martes durante su comparecencia en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Seguridad Nacional para informar de los últimos movimientos de la familia Escribano en Indra.

Así, ha explicado que la posición del Ejecutivo en conjunto "es la que se reflejó" en los órganos de decisión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), "que es quien traslada la posición del Gobierno en la empresa".

De este modo, según ha declarado Rocha, el Ejecutivo al completo compartía la visión de que el conflicto de interés existente en la fusión de Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) era "determinante" y había que superarlo.

DEFIENDE NUEVOS NOMBRAMIENTOS

Por otra parte, respecto a la reciente sustitución de José Vicente de los Mozos como consejero delegado de la firma por Josep Maria Recasens, el directivo ha apuntado que este movimiento "entra dentro del ámbito normal de la empresa". "Es conocido que llegaba tras tres años a término su mandato y había que tomar una decisión de sustituirle", ha recordado.

Asimismo, en cuanto al nombramiento de Ángel Simón como presidente no ejecutivo de Indra hace apenas dos meses, De la Rocha ha destacado que este fue propuesto por la comisión de nombramientos "con el visto bueno del Gobierno, y fue nombrado sin ningún voto en contra". "Yo creo que el señor Simón es una persona con una trayectoria empresarial reconocida y respetada en España", ha añadido.

NIEGA INFLUENCIA DE IVÁN REDONDO

Para terminar, ante la pregunta de si Iván Redondo, encargado de la comunicación de Santa Bárbara (propiedad de la estadounidense General Dynamics), había influido al Gobierno para promover la salida de Escribano de Indra, el economista ha negado estas acusaciones.

"He mantenido reuniones con los altos directivos de General Dynamics y, por lo tanto, algunas en las que ha estado el señor Iván Redondo, para hablar de la situación del sector y su empresa, pero no me consta que haya habido ninguna influencia, desde luego no en la actuación del Gobierno, de ese señor en relación con Indra", ha asegurado.