Moody's confirma el 'rating' de Telefónica en 'Baa3' con perspectiva 'estable'

Archivo - Exterior de la sede de Telefónica, en el ensanche de Las Tablas, en el distrito de Fuencarral-El Pardo, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

La agencia de calificación Moody's ha confirmado este viernes los 'ratings' de Telefónica con perspectiva 'estable', lo que incluye la calificación de deuda sénior no garantizada en 'Baa3' y la calificación de papel comercial en 'Prime-3 (P-3)'.

A su vez, se han ratificado las calificaciones de las filiales de Telefónica, incluidos el 'Baa3' en las de deuda sénior no garantizada respaldadas, los instrumentos subordinados de rango inferior respaldadas en 'Ba2' y las calificaciones del programa EMTN sénior no garantizado respaldado por '(P)Baa3' emitido por Telefónica Emisiones S.A.U. y Telefónica Europe B.V.

También ha validado la nota '(P)Ba2' del programa de MTN subordinados de Telefonica Emisiones S.A.U., así como las calificaciones 'Baa3' de las líneas de crédito bancarias sénior no garantizadas de Telefonica Europe B.V. y la calificación 'Prime-3 (P-3)' del papel comercial.

"La confirmación de la calificación tiene en cuenta la ejecución satisfactoria de la venta por parte de Telefónica de seis operaciones no estratégicas en Latinoamérica desde principios de 2025, lo que ha reducido considerablemente el riesgo del perfil de 'cash flow' del grupo y ha disminuido la deuda neta en aproximadamente 5.000 millones de euros, así como la ejecución en curso del plan estratégico actualizado 2026-2030", ha razonado el vicepresidente sénior de Moody's y analista para Telefónica.

Dicho plan, anunciado en noviembre de 2025, estaría respaldado por "una política financiera disciplinada centrada en mantener una calificación de grado de inversión" y con un objetivo de apalancamiento de alrededor de 2,5 veces la deuda neta/EBITDAaL para 2028.