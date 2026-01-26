Moody's rebaja la calificación de Mediapro de 'B3' a 'Caa1' con perspectiva 'negativa'

Archivo - Edificio de Grup Mediapro - GRUP MEDIAPRO - Archivo

BARCELONA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Moody's Ratings (Moody's) ha rebajado de 'B3' a 'Caa1' la calificación de familia corporativa a largo plazo (CFR) y de 'B3-PD' a 'Caa1-PD' la calificación de probabilidad de incumplimiento (PDR) de Joye Media S.L. (Mediapro), con perspectiva 'negativa', informa este lunes la agencia de calificación de riesgos en un comunicado.

"La rebaja de la calificación se debe a un rendimiento significativamente inferior al esperado en 2025, que ha debilitado las métricas crediticias clave, y a los desafíos operativos que se prevé que persistan hasta 2026", ha dicho el vicepresidente y analista sénior de Moody's Ratings y analista principal para Mediapro, Víctor García Capdevila.

Añade que la pérdida de contratos importantes en 2025 será difícil de compensar y que 2026 será el primer año completo que refleje el impacto total de estas pérdidas.

Además, se espera que el reciente nombramiento de un nuevo CEO y presidente "desencadene una importante reestructuración y reorganización del grupo, iniciativas que requerirán recursos financieros de los que la compañía actualmente carece, lo que hace crucial el apoyo de los accionistas externos".

Esto ocurre, añade García, en un momento en que el perfil financiero de la compañía "ya es débil", caracterizado por un alto apalancamiento, una cobertura de intereses débil, un flujo de caja libre negativo, una liquidez limitada y un probable incumplimiento de los compromisos de mantenimiento a corto plazo.