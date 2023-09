Morgan Stanley asume el riesgo de la irrupción de STC en Telefónica a través de un derivado de cobertura

MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Morgan Stanley notificó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en la noche del lunes una participación del 12,178% en Telefónica que incluye el 9,9% que la entidad financiera adquirió para el grupo saudí STC y del que asume el riesgo a través de un derivado de cobertura denominado 'put/call option' (opción de compra/venta).

En concreto, STC posee un 4,9% del capital social de Telefónica y el 5% restante en instrumentos financieros. Debido a la normativa española sobre inversiones extranjeras en empresas cotizadas estratégicas, para superar el 5% en Telefónica --con gran presencia en el sector de la defensa nacional-- el grupo saudí necesita que el Ministerio de Defensa dé su beneplácito a la operación.

En este contexto, el derivado de cobertura que Morgan Stanley ha puesto a disposición de STC --y que por normativa debe comunicar a la CNMV-- permitiría al grupo saudí ordenar al banco de inversión estadounidense que recupere la posesión de ese 5% de Telefónica para venderlo en el mercado o hacer otras operaciones en el supuesto de que el Ministerio de Defensa decidiese no aprobar la operación.

No obstante, el derivado de cobertura afecta al 9,9% que ha adquirido STC por 2.100 millones de euros, por lo que en caso de que Defensa no apruebe la operación, el grupo árabe también podría decidir desprenderse del otro 4,9%, si bien otra opción sería quedárselo, dado que para ostentar ese porcentaje no necesita aprobación del Gobierno, al situarse por debajo del umbral del 5% establecido en la normativa.

Según han explicado fuentes del mercado a Europa Press, otras posibles condiciones que se podrían haber establecido en ese derivado de cobertura de riesgo es que Morgan Stanley recuperase la posesión de la participación en caso de que las acciones de la operadora española bajasen de un determinado valor, o incluso en caso de que superasen un cierto umbral.

No obstante, Morgan Stanley todavía no ha detallado las condiciones contempladas en ese derivado de cobertura de riesgo.

Otra información que aporta la notificación realizada por Morgan Stanley a la CNMV este lunes --que se realizó en torno a las 23.00 horas del último día del plazo establecido para hacerlo-- es que el mencionado 'put/call option' tiene un periodo de canje establecido entre marzo de 2026 y marzo de 2028.