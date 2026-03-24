De los Mozos afronta como "una más" la reunión de mañana del consejo de Indra

Archivo - El consejero delegado de Indra Group, José Vicente de los Mozos, durante una reunión para trabajar en los Programas Especiales de Modernización (PEM), en IFEMA, a 29 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos, ha asegurado que afronta la reunión del consejo de administración de este miércoles, 25 de marzo, que se celebra en medio de las dudas sobre la continuidad de Ángel Escribano como presidente, como "una reunión más".

Así se ha expresado el CEO de la compañía tecnológica y de defensa en declaraciones a los medios, recogidas por Europa Press, antes de que Escribano reciba el premio Ejecutivo Ibex 35 del Año de Cinco Días. "Venimos a un acto muy bonito para Indra y para el presidente", ha subrayado De los Mozos ante una pregunta sobre la presión del Gobierno para la dimisión de Escribano, quien ha evitado responder a la prensa.

Indra se ha dejado este martes un 4,19% en Bolsa hasta cotizar en los 46,64 euros por acción, en una jornada en la que ha llegado a perder el 5,59% al situarse sobre las 15.30 horas en los 45,96 euros por título.

En este sentido, la firma acumula una caída del 21,85% en tan solo siete sesiones, al pasar el precio de su cotización de 59,6 euros al cierre del día previo al que trascendieran los rumores sobre la posible salida de su presidente Ángel Escribano a petición de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) --el lunes 16 de marzo-- a los actuales 46,64 euros.

Así, la firma ha perdido casi 2.300 millones de euros de capitalización bursátil en el mismo periodo de tiempo, al corregir desde los 10.529 millones del martes de la pasada semana hasta los 8.239 millones de la presente.

Aunque no figura en el orden del día, en esta cita podría resolverse esta cuestión, después de que Escribano Mechanical and Engineering (EM&E), propiedad de los hermanos Escribano, renunciase a la operación de integración con Indra y Ángel Escribano se mantuviese al frente de la compañía de defensa y tecnología, como medida para resolver el conflicto de interés detectado por la SEPI, principal accionista de la firma de tecnología y defensa con un 28% del capital.

Pese a ello, la solución parece no haber satisfecho las expectativas del Gobierno, ya que podría dar al traste con el objetivo de convertir a Indra en el campeón español de la industria de defensa, por lo que la presión sobre la continuidad de Escribano al frente de la empresa continúa.

En cualquier caso, fuentes conocedoras de la reunión han asegurado a Europa Press que en el orden del día del consejo no figuran ni este asunto ni el de la permanencia del actual consejero delegado de la empresa, Jose Vicente De los Mozos.

En este sentido, las mismas fuentes, a pesar de reconocer que el mandato de De los Mozos termina el próximo mes de junio --tres años después de acceder al cargo y cuando la junta de accionistas tendrá que aprobar su renovación--, han afirmado que se trata de un consejo "totalmente rutinario" para supervisar la marcha de la compañía y no de uno extraordinario para valorar la inestabilidad en la cúpula de Indra.

Para el cambio en la presidencia, es necesaria una mayoría simple de los miembros del consejo de administración presentes en la reunión (más votos a favor que en contra), ya que la ley y los estatutos de la sociedad no exigen una mayoría reforzada específica para el cese del presidente del consejo.

Aunque hasta ahora Escribano contaba con el apoyo del bloque de consejeros independientes y de los fondos de inversión presentes en el capital de Indra, que han respaldado su gestión frente a las presiones del Gobierno para destituirle, se desconoce si alguno puede cambiar el signo de su voto para no bloquear el deseo del principal accionista en representación del Estado, a la postre, el adjudicador de los contratos a la compañía en materia de defensa.