De los Mozos deja la puerta abierta a una fusión con EM&E: "El día que tomen la decisión la estudiaremos"

Archivo - José Vicente de los Mozos. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de Indra, José Vicente De los Mozos, ha dejado la puerta abierta a una posible fusión con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), la firma familiar de los hermanos Javier y Ángel Escribano, este último presidente de Indra hasta el pasado 2 de abril, y ha puesto la pelota en el tejado de esta compañía, también accionista de Indra con un 14,3% del capital.

"El día que ellos tomen la decisión, pues la estudiaremos", ha afirmado este jueves durante la 'conference call' con inversores que ha celebrado la firma con motivo de la presentación de resultados del primer trimestre.

Preguntado por esta operación, la cual se paralizó durante el mes de marzo después de que EM&E decidiese desistir de la misma por el "conflicto de interés" denunciado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el máximo directivo de Indra ha explicado la secuencia de los hechos.

"Los que han retirado la operación han sido los Escribano, entonces, cuando entre dos empresas está una negociación y uno se retira y dice que no quiere, que en este momento no se dan las circunstancias, yo lo único que puedo decir es nada, es esperar", ha declarado. Así, De los Mozos ha señalado que en la actualidad, con la negativa de EM&E sobre la mesa, él "no tiene nada que decir".

"A día de hoy, si ellos han considerado que no era el momento, yo no tengo nada que decir y respeto su decisión", ha zanjado.

POSIBLES ALIANZAS

Al hilo, cuestionado también por los posibles movimientos en fusiones y adquisiciones (M&A), el ejecutivo ha asegurado que "sí hay compras y ventas". "El tamaño lo iremos viendo", ha comentado, y ha hecho un paralelismo con la caza.

"Esto es como cuando vas a cazar. Si te aparece un buen animal de caza mayor, no lo vamos a dejar desaprovechar, pero hasta que no sales a cazar y no ves la caza, pues no sabes al final si te vuelves con nada, con dos perdices o con algo de caza mayor", ha explicado.

El directivo ha enmarcado estos movimientos en la hoja de ruta de la compañía. "Sabemos dónde tenemos que ir, sabemos la dirección y, repito, no es un tema de comprar por comprar", ha incidido, detallando que las posibles adquisiciones deben "proporcionar capacidades que no tienen, sinergias que puedan eficientar el negocio o abrir nuevos mercados".

Además, De los Mozos ha comunicado que "no descarta alguna alianza con alguna otra empresa en algún sector que pueda posicionar a Indra como referente en ese sector". "Todo esto es un tema que está abierto y depende de las oportunidades que vayamos encontrando", ha finalizado.