Multiópticas acelera su apuesta por la audiología para alcanzar los 300 centros para 2027

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Multiópticas acelera su apuesta por la audiología con el objetivo dentro de su plan de expansión de superar los 300 centros en toda España para 2027, según informa en un comunicado.

En concreto, en el marco de su 'hoja de ruta' la compañía incorpora el servicio de audiología a su óptica de San Fernando de Henares (Madrid) tras una renovación completa del centro. Con esta apertura, la firma alcanza los 16 centros auditivos en la Comunidad de Madrid.

El espacio, que cuenta con 61 metros cuadrados construidos, ha sido completamente renovado para adaptarse al nuevo concepto de centro Multiópticas, que combina diseño, accesibilidad y tecnología.

"Estar cerca de las personas es parte de nuestra forma de entender la salud. Por eso seguimos apostando por abrir centros en municipios como San Fernando de Henares, donde queremos estar al lado de nuestros pacientes, ofreciendo una atención profesional, de confianza y accesible para todos", ha asegurado el director de Audiología de Multiópticas, Ignacio Martínez.

Multiópticas, la firma del sector óptico con mayor cuota de mercado en España, cuenta con más de 45 años de experiencia y, actualmente, está formada por más de 300 socios y colaboradores, una red de distribución con más de 550 ópticas y de 2.300 profesionales en el territorio nacional.