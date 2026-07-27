Multiverse Computing capta 500 millones de euros en una Serie C y alcanza una valoración de 1.500 millones

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MADRID 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Multiverse Computing ha anunciado una ronda de financiación Serie C de hasta 500 millones de euros (570 millones de dólares), con una valoración 'pre-money' (valoración previa) de 1.500 millones de euros (1.700 millones de dólares), lo que supone multiplicar por cinco la alcanzada en su Serie B, según ha informado este lunes en un comunicado.

La operación está coliderada por Forgepoint Capital International, BNPP Solar Impulse Venture Fund y Bullhound Capital, y cuenta con compromisos de inversores como Santander Alternative Investments, Tikehau Capital, HP Inc., Orange Ventures, Scania Invest, NAventures -el brazo de capital riesgo corporativo de National Bank of Canada-, Qatar Development Bank, Zouk Capital, SETT, EIC Fund, el fondo Hazten Scale-Up del Gobierno Vasco --gestionado por Gestión de Capital Riesgo de Euskadi, del Grupo SPRI-- y Kutxa Fundazioa.

La ronda, asesorada por J.P. Morgan y Santander CIB, elevará previsiblemente la financiación total captada por la compañía hasta los 800 millones de dólares, incluidas las rondas anteriores, y podría mantenerse abierta a la incorporación selectiva de nuevos inversores estratégicos.

La operación se articula en torno a dos tesis de inversión: la inteligencia artificial (IA) en el edge (borde), que apuesta por ejecutar modelos directamente en dispositivos, y la IA eficiente y soberana a escala, centrada en infraestructuras capaces de realizar más trabajo con menor consumo energético, con la tecnología CompactifAI como elemento clave.

En el centro de la plataforma de la compañía se encuentra CompactifAI, una tecnología de compresión basada en redes tensoriales que permite reducir entre un 80% y un 95% el tamaño de los grandes modelos de lenguaje con una pérdida de precisión mínima, lo que facilita una IA más rápida, con menor consumo energético y desplegable en múltiples entornos.

La plataforma cubre despliegues en 'cloud' (nube), 'on-premise' (en las instalaciones) y en dispositivo, coordinados mediante CompactifAI Router, que decide en tiempo real dónde ejecutar las cargas de trabajo.

Además, la compañía desarrolla una capa de software para centros de datos y fábricas de IA que integra compresión de modelos, orquestación de GPU, servicios de IA y controles de nivel soberano.

Desde el cierre de su Serie B en junio de 2025, Multiverse Computing ha multiplicado por más de diez sus ingresos anualizados y registró un crecimiento interanual de las ventas de 96 veces en el primer trimestre de 2026.

Sus modelos están desplegados en millones de dispositivos y sistemas, como drones, cámaras, satélites, vehículos e infraestructuras de telecomunicaciones, y la compañía trabaja con clientes de sectores como industria, servicios financieros, energía, aeroespacial, ciberseguridad, defensa y ciencias de la salud, entre ellos Allianz, el Banco de Canadá, Bosch, Iberdrola, Indra, PwC y Telefónica.