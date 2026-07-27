Mutuacat nombra a Leo Martínez i Regales como nuevo CEO de Seguros. - MUTUACAT

MADRID 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La compañía Mutuacat ha nombrado a Leo Martínez i Regales como nuevo CEO de Seguros, quien ha liderado durante los últimos años las áreas comercial, de marketing y comunicación, impulsando el cambio de marca, según ha informado este lunes la empresa en un comunicado.

En esta nueva etapa, Martínez asumirá la coordinación global del ámbito asegurador de Mutuacat, con foco en el crecimiento sostenible, mejora del margen técnico, eficiencia operativa, servicio al mutualista y consolidación de los canales de distribución.

Bajo su responsabilidad, Mutuacat ha reforzado su posicionamiento en el mercado catalán, especialmente en seguros de salud, colectivos profesionales, deporte federado, mediación y acuerdos con entidades e instituciones.

De hecho, la entidad ha consolidado en los últimos años un modelo de crecimiento basado en la proximidad, la especialización, la colaboración con mediadores y la vocación de servicio.

En definitiva, con esta nueva organización, Mutuacat ha respondido al objetivo de reforzar los procesos internos, mejorar la respuesta al mutualista, ordenar las prioridades operativas y avanzar hacia una gestión más integrada entre las áreas comercial, técnica, médica y administrativa.