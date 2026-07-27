Sabadell inicia este lunes un programa de recompra de acciones de hasta 331 millones de euros

David Zorrakino / Europa Press - EPDATA

MADRID 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Sabadell inicia este lunes un programa de recompra de acciones propias por un importe máximo de 331 millones de euros con el objetivo de retener los títulos en autocartera para su posterior amortización vía reducción de capital.

Según ha informado la entidad financiera en una comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el número máximo de acciones propias a adquirir en el marco de este programa es de 467.846.248 acciones, lo que representa aproximadamente el 10% del capital social.

La adquisición de acciones se realizará a precio de mercado, aunque no se comprarán acciones a un precio superior al más elevado de la última operación independiente ó de la oferta de compra independiente más alta en el centro de negociación en el que se realice la compra.

Sabadell no adquirirá en ningún día de negociación más del 25% del volumen medio diario de las acciones negociadas en los 20 días hábiles anteriores a la fecha de cada compra en el centro de negociación en el que se realice la misma. El programa de recompra tendrá una duración máxima hasta el 31 de diciembre.

No obstante, el banco podrá darlo por finalizado si, con anterioridad a esta fecha, hubiera adquirido el número máximo de acciones o se hubiera alcanzado el importe máximo autorizado.

El programa de recompra será gestionado por el equipo que, conforme a la política de autocartera de Banco Sabadell, es el responsable de la ejecución de operaciones sobre acciones propias.