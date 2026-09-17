Navantia entrega hoy el patrullero de altura construido para la Marina Real de Marruecos

Archivo - Patrullero de altura para la Marina Real de Marruecos botado en los astilleros de Navantia San Fernando. - NAVANTIA - Archivo

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Navantia ha firmado este jueves el hito de entrega del patrullero de altura construido para la Marina Real de Marruecos en el astillero de San Fernando (Cádiz), según han confirmado a Europa Press fuentes de la compañía.

Se trata de un buque cuyo contrato se firmó en 2021. No está prevista la celebración de ningún acto de entrega, ya que así quedó estipulado en el mencionado convenio, suscrito entre Navantia y el propio cliente, en este caso el Ejército marroquí.

No obstante, hace casi un año y medio, a finales de mayo de 2025, sí que se celebró el acto de botadura del patrullero en San Fernando.

BOTADURA EL PASADO AÑO

Este acto contó con la presencia de distintas autoridades, y durante su celebración tomó la palabra el representante de la Marina Real de Marruecos, el capitán de navío mayor, Mohammed El Fadili. En su alocución, destacó la importancia de este proyecto "como expresión de los profundos lazos de amistad y cooperación que unen a los reinos de Marruecos y España en general, y la Marina Real y el astillero de Navantia en particular".

Asimismo, resaltó las características tecnológicas "de vanguardia" que "encarnan plenamente la ambición de la Marina Real de adquirir una flota eficaz, polivalente y duradera en el marco de la modernización de todas las Fuerzas Armadas Reales, decidida por su Majestad el Rey Mohamed VI para enfrentar los desafíos de seguridad marítima en constante cambio".

Por último, el presidente de Navantia, Ricardo Domínguez, subrayó que el programa suponía "no solo un hito constructivo, sino también la fortaleza de una colaboración que se consolida con el tiempo", además de ser "testimonio del compromiso compartido entre España y Marruecos por la seguridad y la excelencia tecnológica".

ESLORA DE 87 METROS Y UNA MANGA TOTAL DE 13

El patrullero, la construcción número 565 de Navantia San Fernando, tiene una eslora de 87 metros y una manga total de 13, y podrá disponer de una dotación de 60 personas a bordo. Su encargo supuso para el astillero y su industria auxiliar más de un millón de horas de trabajo y alrededor de 1.100 empleos entre directos, indirectos e inducidos durante tres años.

La construcción de este patrullero para Marruecos incluye además un paquete de apoyo técnico-logístico --piezas de repuesto, herramientas y documentación técnica--, incluyendo servicios de formación técnica para el personal de la Marina Real de Marruecos en España. El patrullero es así "una solución que garantiza largos periodos de despliegue en la mar con unos costes de operación y ciclo de vida muy reducidos".

Para ello, el diseño de sus sistemas ha tenido como objetivo mantener la operabilidad, mantenibilidad y fiabilidad con una dotación reducida.