Navantia firma un contrato para modernizar dos patrulleros de la Marina de Angola en San Fernando (Cádiz)

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Navantia ha firmado este jueves en Angola un contrato para reparar y modernizar dos patrulleros de la clase Mandume de la Marina de este país, según ha indicado en un comunicado, en el que ha detallado que los trabajos tendrán lugar en el astillero de San Fernando (Cádiz).

El contrato, firmado con Simportex, empresa estatal angoleña encargada de las contrataciones del Ministerio de Defensa, supondrá la modernización de los patrulleros Golfinho y Atlántico, construidos en este mismo astillero español por la entonces Empresa Nacional Bazán a principios de la década de los noventa.

El encargo del Gobierno angoleño supone un "nuevo paso" en el mercado internacional militar del área de 'Reparaciones y Servicios' de Navantia, en particular en África, donde se está haciendo un "esfuerzo comercial" para apoyar a las Marinas en la modernización de sus buques ya existentes.

Además, el contrato, firmado por el responsable comercial de Navantia para África, Álvaro Lobo, y el presidente de Simportex, General Luis Manuel da Fonseca Sotto Maior Pizarro, incluye la formación de un número de oficiales de la Marinha de Guerra Angolana en España, así como dos años de apoyo al ciclo de vida y transferencia de conocimiento a la Marinha para el mantenimiento de los buques en Angola.