Comité de Navantia San Fernando (Cádiz) resalta que el contrato con Angola asegura carga de trabajo en Reparaciones

Archivo - Astilleros de Navantia San Fernando en una imagen de archivo. - NAVANTIA - Archivo

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 16 (EUROPA PRESS)

El comité de empresa de Navantia San Fernando ha valorado de forma positiva el contrato firmado este pasado jueves para reparar y modernizar dos patrulleros de la clase Mandume de la Marina de Angola, al asegurar carga de trabajo en el área de Reparaciones y Servicios de los astilleros isleños.

En un audio difundido por Csif Cádiz, el presidente del comité de Navantia San Fernando, Fernando Zazpe, ha hecho hincapié en que este contrato es también "una magnífica oportunidad para impulsar por fin las inversiones de modernización" que llevan "años reclamando" para reparaciones en sus diques y en sus grúas.

"No cabe duda de que es una gran noticia para San Fernando y para toda la Bahía de Cádiz. Este contrato nos asegura una carga de trabajo para muchos meses en reparaciones y esto es fundamental, pero el asunto es que esto no debe quedar ahí", ha declarado.

Sobre los patrulleros Golfinho y Atlántico, construidos en este mismo astillero por la entonces Empresa Nacional Bazán a principios de la década de los noventa, Zazpe ha señalado que se trabajó "muchísimo tiempo" en ellos, con "compañeros que dedicaron mucha energía y mucho esfuerzo a que esto saliera adelante" y que "incluso se han jubilado ya sin poder ver el contrato". "Este éxito también es lógicamente suyo", ha afirmado el responsable del comité de empresa.

También ha hecho referencia a la necesidad de "retomar una actividad creciente", al considerar que este es un negocio que "debe crecer y crecer por el bien de la Bahía y por nuestra ubicación", la cual ha considerado "privilegiada" al estar "en una zona de mayor tráfico marítimo del mundo".

"Es una oportunidad y es un negocio que tenemos que conseguir relanzar entre todos", ha concluido.

Tal y como anunció ayer Navantia, el encargo del Gobierno angoleño supone un "nuevo paso" en el mercado internacional militar del área de Reparaciones y Servicios de Navantia, en particular en África, donde se está haciendo un "esfuerzo comercial" para apoyar a las Marinas en la modernización de sus buques ya existentes.

El contrato, firmado por el responsable comercial de Navantia para África, Álvaro Lobo, y el presidente de Simportex, General Luis Manuel da Fonseca Sotto Maior Pizarro, incluye la formación de un número de oficiales de la Marinha de Guerra Angolana en España, así como dos años de apoyo al ciclo de vida y transferencia de conocimiento a la Marinha para el mantenimiento de los buques en Angola.