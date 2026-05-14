Navantia y Kongsberg firman un acuerdo marco para el soporte a las fragatas F-310 de la Marina Noruega

Firma entre Navantia y Konsberg - NAVANTIA

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

La filial naval del grupo noruego Kongsberg (KNS) y Navantia firmaron el miércoles en Bergen (Noruega) un acuerdo que establece un marco contractual estable y a largo plazo para la participación de Navantia como socio industrial y técnico de KNS en las actividades de soporte, mantenimiento, modificaciones y modernización de las fragatas F-310 Fridtjof Nansen de la Real Marina Noruega.

Este convenio "consolida la cooperación entre ambas compañías y refuerza el apoyo a la flota de fragatas F-310 durante todo su ciclo de vida", según ha indicado la empresa española en un comunicado este jueves.

La firma del acuerdo ha contado además con la participación institucional del cliente final, la Norwegian Defence Materiel Agency (NDMA), lo que subraya la "relevancia estratégica" del acuerdo para el sostenimiento de las capacidades navales noruegas.

NAVANTIA PARTICIPA COMO DISEÑADOR, INTEGRADOR Y CONSTRUCTOR ORIGINAL

En este marco, KNS, perteneciente a Kongsberg, actúa como contratista principal, mientras que Navantia participa como diseñador, integrador y constructor original (OEM) de las fragatas.

Como OEM, Navantia aportará soporte de diseño e ingeniería, así como su conocimiento experto de la plataforma, además de asumir trabajos de modernización y evolución técnica de los buques, contribuyendo a garantizar su disponibilidad operativa y su adaptación a las futuras necesidades de la Marina Noruega.

Este acuerdo marco es el tercer contrato que Navantia mantiene en Noruega en relación con el sostenimiento de las fragatas de la clase Nansen, y se suma a los firmados anteriormente con NDMA como son el contrato FOTS (Follow-On Technical Support), firmado hace 13 años y actualmente en vigor, y el contrato de I-Mods (Important Modifications), firmado en 2023 y en ejecución.

"Esta continuidad contractual refleja una cooperación continuada, y demuestra la confianza sostenida del Ministerio de Defensa noruego en Navantia como socio de referencia para el sostenimiento, la modernización y la evolución de las fragatas F-310", ha destacado Navantia, que ha añadido que el acuerdo refuerza asimismo la colaboración industrial entre España y Noruega en el ámbito de la defensa naval y "consolida a Navantia como socio estratégico en uno de los programas internacionales más emblemáticos de la compañía".