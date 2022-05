Navantia Reparaciones Bahía de Cádiz consolida su línea de cruceros con reservas hasta 2023

CÁDIZ, 16 May. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Negocio de Reparaciones de Navantia en Bahía de Cádiz cuenta con reservas de dique para cruceros no solo para lo que resta de este año, sino para el próximo ejercicio de 2023, según ha indicado la compañía, que ha señalado que en el primer cuatrimestre de este año ya han pasado por los diques de esta Unidad de Negocio un total de nueve buques, a los que se unen otros siete navíos que ya han formalizado reserva de dique.

En una nota, ha indicado que en el astillero de Cádiz se han reparado dos buques de la compañía Princess Cruises, como son el 'Coral Princess' y el 'Island Princess'; además del 'MS Amadea', de Amadea Shipping Company; y el 'Mein Shifft Herz', de Tui Cruises.

Por su parte, en el astillero de Puerto Real, las intervenciones se han realizado en cuatro cruceros: el 'Marella Discovery II'; dos buques de Holland America Line, el 'MS Volemdam' y el 'MS Zaandam'; y el 'Carnival Breeze'. El último crucero en ser reparado en el astillero de Cádiz ha sido el 'Brilliance of the Seas'. Durante este mes de mayo se vararán también el crucero 'The World', en Cádiz, y el 'Carnival Sunrise' en Puerto Real.

Además, según Navantia, ya hay otras nueve reservas de dique para otros tantos cruceros durante el año 2023, por lo que se sigue desarrollando una intensa acción comercial para consolidar finalmente estas reservas en contratos de reparación.

"Aunque la actividad sobre buques tipo crucero sigue siendo nuestra principal línea de negocio, hemos intensificado nuestra acción comercial para la consecución de contratos de reparación de buques mercantes convencionales para complementar, por un lado, la ocupación de nuestros diques en el astillero de Cádiz y, por otro, aumentar la actividad en los diques del astillero de San Fernando, aparte de las intervenciones de buques de la Armada Española, nuestro cliente estratégico", ha señalado el director de esta Unidad de Negocio en Cádiz, Antonio Domínguez Abecia.

Asimismo, ha añadido que aspiran a "fidelizar a estos clientes mostrando el buen trabajo que se realiza en las instalaciones con el objetivo que reparen en el futuro sus buques en estos astilleros". "Algunos de estos armadores ya han mostrado durante este primer trimestre su satisfacción por las reparaciones realizadas por el personal de Navantia y sus empresas colaboradoras", ha añadido el director.

Navantia ha señalado también que n el primer cuatrimestre de este año se han reparado ya 15 buques mercantes, diez en el astillero de Cádiz y cinco en el de San Fernando. En Cádiz, ha destacado los trabajos realizados a los buques tipo Hopper 'Bengel' y 'Deugniet', de DEME Group; al Portacontenedores 'Monte Cervantes' de 272 metros de eslora, operado por Maersk Line AS; al buque de carga general 'Helene'; al buque LPG 'Clipper Sky', o al Sísmico 'Fugro Meridian'.

Las actuaciones más recientes son las que se acaban de finalizar en el astillero gaditano, realizadas en el buque de carga general 'EOS Esperance' y la draga de Dravo S.A., 'Costa Atlántica'. En el astillero de San Fernando ha destacado las actuaciones de reparación sobre la draga 'Costa La luz', de Dravo S.A.; y al portacontenedores de 129 metros de eslora 'Ilha da Madeira'.

Navantia Reparaciones en Bahía de Cádiz ha indicado que dispone de otros siete buques mercantes confirmados y negociaciones avanzadas para cerrar otros diez. Entre los ya confirmados se encuentran el 'Fugro Discovery', cuya varada está prevista para este mes en San Fernando y el petrolero 'Montestena', de Ondimar Transportes Marítimos, que prevé realizar su varada en junio. Por otra parte, está previsto que recale en el astillero de Puerto Real en el mes de junio el LNG 'BW Boston'.

Finalmente, Navantia ha explicado que la media diaria de trabajadores de empresas colaboradoras en la Unidad de Negocio Reparaciones Bahía de Cádiz ha superado los 900 durante este periodo (primer cuatrimestre). Por centros de trabajo, la media diaria de empleados de industria colaboradora ha sido de 515 operarios en Cádiz, de 297 en Puerto Real y de 106 en San Fernando.