NCL abre las reservas del nuevo Norwegian Aura que debutará en Europa a finales de mayo de 2027

NCL abre las reservas del nuevo Norwegian Aura - NCL

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Norwegian Cruise Line (NCL) ha abierto las reservas para el Norwegian Aura, su buque más grande hasta la fecha, con capacidad para 3.840 pasajeros en ocupación doble, 169.000 toneladas brutas y casi 345 metros de eslora.

El barco, en construcción en los astilleros Fincantieri de Italia, debutará en Europa a finales de mayo de 2027 y establecerá su puerto base en Miami a partir de junio de 2027.

El Norwegian Aura será un 10% mayor que los anteriores buques de la clase Prima Plus (Norwegian Aqua y Norwegian Luna) e incorporará nuevas instalaciones, entre ellas el complejo al aire libre OceanHeights con múltiples toboganes acuáticos, circuito de cuerdas y zona de juegos.

Desde junio hasta octubre de 2027, realizará cruceros de siete días por el Caribe Oriental con escalas en Puerto Plata (República Dominicana), Santo Tomás (Islas Vírgenes estadounidenses), Tórtola (Islas Vírgenes británicas) y Great Stirrup Cay (isla privada de NCL en Bahamas).

En invierno 2027/2028, ofrecerá itinerarios de siete días por el Caribe Occidental con puertos en Roatán (Honduras), Costa Maya y Cozumel (México), y Harvest Caye (destino privado de NCL en Belice).

Paralelamente, la isla privada Great Stirrup Cay estrenará en 2025 nuevas zonas de piscinas y club exclusivo para adultos, y en 2026 un parque acuático de casi 2,5 hectáreas con 19 toboganes.

El Norwegian Aura, barco insignia de la flota de NCL, contará con un diseño artístico del casco creado por la artista internacional Rosie Woods, conocida por sus murales a gran escala y sus colaboraciones con marcas globales. La obra de Woods se caracteriza por formas fluidas e iluminadas que exploran el movimiento, la energía y la iluminación.