El negocio de logística para el comercio electrónico supera los 4.400 millones en 2025, un 6% más, según DBK

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MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La actividad logística asociada al comercio electrónico generó en el año 2025 un volumen de negocio de 4.435 millones de euros, lo que supone un incremento del 6%, según ha informado este martes en un comunicado el Observatorio Sectorial DBK de Informa.

El comportamiento del mercado estuvo respaldado por diversos factores, como la consolidación de la confianza en la compra 'online', el mayor gasto de los hogares y "cierto alivio en las presiones inflacionistas", que favorecieron la demanda de servicios logísticos vinculados al comercio electrónico, según Informa.

Asimismo, el número de compradores 'online' superó los 26 millones en 2025, un 4% más que en 2024, lo que supuso que casi el 60% de la población realizara adquisiciones a través de internet.

Además, desde la compañía han asegurado que esta expansión reforzó la "necesidad" de ofrecer soluciones logísticas adaptadas al incremento de volúmenes y a nuevas exigencias de entrega.

En cuanto a la segmentación de la demanda, la categoría de ropa, calzado y accesorios es la "más relevante en el ámbito digital", por delante de los pedidos de comida a restaurantes y compañías de 'catering', y de los productos de cosmética, belleza y bienestar.

Desde el punto de vista territorial, Cataluña, Andalucía y Madrid, los mercados regionales de mayor peso, concentraron algo más de la mitad del total de compradores de bienes por internet.

Por otro lado, la expansión de redes de puntos de recogida y taquillas inteligentes permitió mejorar la "eficiencia operativa", reducir las entregas fallidas y disminuir los costes asociados a la congestión urbana.

En definitiva, la oferta sectorial mantuvo una estructura "altamente dinámica", con la entrada de nuevos operadores especializados y la diversificación de compañías. Además, ganaron relevancia las empresas focalizadas en modelos de entrega "alternativos", ligados a la creciente preferencia por servicios flexibles y eficientes.

Sin embargo, en 2025 continuó intensificándose el proceso de concentración, con una consolidación progresiva de los grupos de mayor dimensión. De hecho, DBK Informa ha destacado que los diez primeros operadores reunieron el 50,9% del mercado.