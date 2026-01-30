NeoElectra confía en el desbloqueo de las ayudas a la cogeneración para salir de su crisis

Planta de cogeneración NeoElectra - NEOELECTRA

BARCELONA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

NeoElectra, productora independiente de energía eléctrica y térmica para la industria en España, confía en que el desbloqueo de las ayudas a la cogeneración del Gobierno español permita a la compañía salir de la crisis en la que se encuentra y que la llevó a pedir concurso de acreedores.

La compañía está inmersa en un proceso de reestructuración empresarial que tiene como finalidad "garantizar la continuidad de su actividad y preservar el valor industrial de sus activos", informa en un comunicado este viernes.

En este sentido, la compañía solicitó formalmente al Juzgado Mercantil 11 de Barcelona la declaración de concurso de acreedores, petición que fue aceptada por la autoridad judicial y que derivó en el nombramiento de RSM Spain como administrador concursal.

La compañía asegura que en esta situación influyó el retraso de las subastas para adjudicar la nueva potencia de cogeneración y la decisión de la Comisión Europea de desbloquear las subastas planteadas por España hace un año puede suponer "un posible cambio de escenario para NeoElectra"

La resolución comunitaria habilita la adjudicación de 1.200 megavatios de nueva potencia, distribuidos en tres subastas sucesivas, y activa un régimen de ayudas con una vigencia de diez años que movilizará 3.100 millones de euros destinados a instalaciones industriales de producción combinada de calor y electricidad de alta eficiencia, tanto nuevas como modernizadas.